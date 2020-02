Tweede groep Travel Counsellors geslaagd voor Travel Academy

In januari heeft de tweede groep Travel Counsellors het Travel Academy programma van 32 weken succesvol doorlopen. Maar liefst vijf Travel Counsellors zijn daarmee geslaagd voor hun interne opleiding. Ze zijn nu klaar om hun eigen onderneming als zelfstandig reisadviseur te runnen.

Fred van Eijk, Managing Director van Travel Counsellors Nederland en België, heeft persoonlijk deze groep ondernemers begeleid. Fred van Eijk: “Ik ben wederom zo trots op de Academy. Weer een groep van passievolle ondernemers en sterke netwerkers die nu dankzij de intensieve 32 weken training ook het vak van reisadviseur onder de knie hebben. Het hele team heeft enorm veel zin om deze nieuwe Travel Counsellors te ondersteunen en hun successen samen te vieren.”

De Travel Academy is speciaal ontworpen voor kandidaten zonder ervaring in de branche, maar met een passie voor reizen en een sterke drive om te ondernemen. In de afgelopen 32 weken hebben ze intensieve trainingsdagen op het hoofdkantoor in Den Haag gevolgd evenals vele online trainingsmodules.

“Ik vond de Travel Academy fantastisch! Niet alleen omdat het gezellig is om met meerdere aan dit avontuur te beginnen, maar ook omdat je super veel van elkaar leert. Het zijn heftige weken, maar wel op een hele goede manier. Je leert heel veel door dingen te proberen en je moet er veel tijd insteken, maar dat loont echt. Je merkt na een paar maanden al dat het samenstellen van de perfecte vakantie voor jouw klanten steeds sneller gaat”, aldus Travel Academy Travel Counsellor Charissa Manniën.

