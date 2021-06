Twitterfeed – Heet dagje in rechtbank voor Corendon en Sunweb

Wordt Sunweb/Triton wel of niet gehouden aan de koopovereenkomst die het sloot met Corendon? Dat is de grote vraag waar het vandaag in het Gerechtshof Amsterdam om draait. Corendon wil dat Sunweb aan de overeenkomst wordt gehouden, maar Sunweb blies de deal op in oktober 2020 omdat er niet aan de voorwaarden zou zijn voldaan.

De Zweeds-Duitse durfinvesteerder Triton zou Corendon overnemen via Sunweb. Triton verwierf in december 2018 al de meerderheid van de aandelen in Sunweb. Het doel was Sunweb en Corendon samen te voegen tot één reisbedrijf, met twee merken. Volgens ingewijden had het nieuw gevormde fusiebedrijf voor Triton de basis kunnen zijn voor verdere expansie in de Europese reisindustrie. Tijdens het kort geding in november 2020 werd onder andere duidelijk dat Sunweb 146 miljoen euro voor Corendon zou betalen. Sunweb zegt dat het bedrijf failliet gaat wanneer het Corendon moet overnemen.

In november ging het vooral om de vliegvergunning van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT zal na de feitelijke aandelenoverdracht (closing) nog moeten nagaan of de nieuwe eigenaar voldoet aan alle voorwaarden die aan het eigendom van een Europese luchtvaartmaatschappij worden gesteld. Sunweb beweert dat in de opschortende voorwaarde staat dat Corendon al voorafgaand aan die overdracht zou hebben gegarandeerd dat dat het geval is. Als die lezing juist is – en dat betwist Corendon – dan zou deze voorwaarde onuitvoerbaar zijn omdat die toetsing door ILT nou eenmaal pas kan plaatsvinden nà de aandelenoverdracht. Corendon-topman Steven van der Heijden spreekt van ‘een gelegenheidsargument’. Volgens hem wil Sunweb vanwege de coronacrisis gewoon onder de deal uit.

We houden je hieronder op de hoogte vanuit de rechtbank.

Tweets by travelpronl

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.