Uitbreiding all-in formule Sunny Cars met Sunny2go

Sunny Cars breidt haar all-in formule uit met de extra service ‘Sunny2go’, een webapp die autohuurders helpt om alles uit hun vakantie met een huurauto te halen. Deze gratis dienst wordt vanaf 1 juli automatisch toegevoegd aan elke autohuurreservering en is gemaakt om tijdens de huurperiode nog meer service te bieden. De belangrijkste feature is de mogelijkheid om een telefonische conciërge in te schakelen voor tips en ondersteuning.

Met Sunny2go kan de huurder zijn vakantie met huurauto voorbereiden. Alle belangrijke informatie over de huurautoreservering zit in de webapp. Ook zijn de inreisregels van het vakantieland te raadplegen en kan er een autohuurchecklist gemaakt worden.

Tijdens de huurperiode kunnen met de kaartfunctie de points of interest in de omgeving opgezocht worden. Bovendien heeft de huurder exclusieve toegang tot een persoonlijke conciërgeservice. De conciërge kan bijvoorbeeld aanraden wat een goed restaurant is in de omgeving of tips geven over leuke, lokale festiviteiten. Heeft de huurder het adres nodig van de dichtstbijzijnde apotheek? Dan belt hij de conciërgeservice en wordt hij hier direct mee geholpen. Maar ook voor een tip wat te doen met de huurauto op een regenachtige dag kan de huurder bij de conciërgeservice van Sunny2go terecht.

“Zowel klanten als reisagenten zijn van ons gewend dat bij Sunny Cars alles tot in de puntjes geregeld is. Alle verzekeringen zijn inclusief en de klant een zorgeloze autohuurervaring bieden, staat altijd voorop. Met Sunny2go nemen we een volgende stap als aanbieder van zorgeloze autohuur. We zijn hiermee ook tijdens het gebruik van de huurauto aanwezig en helpen de huurder om alles uit zijn vakantie met een huurauto te halen”, aldus Hans Knottnerus (Managing Director Sunny Cars Netherlands, Belgium & France).

Sunny2go wordt automatisch toegevoegd aan elke autohuurreservering met een ophaaldatum na 1 juli 2021. Toegang tot de persoonlijke Sunny2go omgeving gaat via de link of QR-code die op de eerste pagina van de autohuurvoucher staat. De webapp is te gebruiken op smartphone en is beschikbaar tot het einde van de huurperiode. De conciërgeservice is dagelijks van 09:00-18:00 te bereiken.

