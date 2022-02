Uitbreiding Avila Reizen met kantoor in Amsterdam

Deel dit artikel

Avila Reizen heeft naast haar kantoor in Haarlem een kantoor geopend in Amsterdam aan de Sumatrakade 689 op het Java-eiland, vlakbij het centrum. ‘Ons specialisme breidt zich uit en daardoor breiden wij ons ook uit. Dankzij de samenwerking met twee gerenommeerde mensen in de reisbranche, Annemieke Bary-Fischer en Jan Vos, continueren we de kennis en hospitality op een nieuwe Avila-locatie in Amsterdam!’, zo laat de touroperator weten.

‘De Avila Reizen werkwijze blijft hetzelfde, met persoonlijke service, maatwerk tot in de kleinste details, een enthousiast en deskundig team, uitstekende contacten en boven alles een ongekende passie voor ‘ontdekkingsreizen met een vakantiegevoel’; reizen waarbij exploreren en ontspannen hand in hand gaan’, aldus Avila Reizen, dat schrijft dat haar kantoor in Amsterdam goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en parkeermogelijkheden voor de deur heeft. Naast het kantoor in Amsterdam is Avila Reizen al jarenlang gevestigd aan de Nassaulaan 2 in Haarlem.

Author Arjen Lutgendorff