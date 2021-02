Uitgever TravelPro en TravMagazine start met verkoop eigen bier

TRAVel Media, uitgever van onder andere TravelPro en TravMagazine, verkoopt sinds kort zijn eigen biermerk onder de naam Voyago. De bieren zijn te bestellen via voyago.nl/shop . “Als uitgeverij in de reisbranche hebben wij met dezelfde problemen te maken als de mensen en bedrijven waarover we dagelijks schrijven. We verrichten veel werk, houden de branche actueel op de hoogte van het laatste nieuws, maar er staan momenteel nauwelijks inkomsten tegenover”, zegt T.J. van Apeldoorn, commercieel directeur van TRAVel Media.

“Het bier is geboren tijdens een brainstormsessie. Onze redacteuren hebben samen in totaal meer dan 150 landen bezocht en hebben veel kennis over die bestemmingen. Iemand bracht ter sprake dat je onderweg overal een biertje drinkt, vaak een lokaal biertje. Dat hoort bij reizen. Zo ontstond het idee om biertjes te koppelen aan bijzondere steden in de wereld. We besloten de stoute schoenen aan te trekken en een eigen biermerk op de markt te brengen, met een duidelijke link naar reizen.”

In samenwerking met een kleine brouwerij werden drie soorten bier ontwikkeld, die worden verkocht onder de naam Voyago, Beers of the World. Voyago.nl is het online inspiratieplatform waarmee TRAVel Media zich op de consument richt. De naam is afkomstig uit de wereldtaal Esperanto en betekent ‘reizen’.

Onder de naam Voyago zijn inmiddels drie soorten bier gelanceerd, die alle drie een link hebben met een bekende wereldstad. Het zijn alle drie bijzondere bieren: blond, tripel en een IPA. De Tokyo Tripel is licht bitter, met een vleugje gember. De Auckland IPA is gebrouwen met een typische hop uit Nieuw-Zeeland. De Buenos Aires Blond tenslotte bevat een sprankje maté, de nationale drank van Argentinië.

“Ondanks de huidige reisbeperkingen willen we mensen meenemen naar mooie bestemmingen. Door een lokaal ingrediënt uit het betreffende land aan ons bier toe te voegen, ontstaat een lokale smaak die je anders alleen kunt proeven door echt naar de bestemming te gaan. Neem een Voyago-biertje en je bent even op wereldreis. Daarom noemen we ons bier ook: Beers of the World.”

De eerste bestellingen voor het Voyago-bier rollen online al binnen, zegt Van Apeldoorn. “Het is een origineel relatiegeschenk, dat je nergens anders kunt kopen. Maar je kunt het ook gebruiken als cadeau voor je partner, als dank dat deze al maanden geduldig met je meeleeft. Je kunt ook een setje meegeven als bedankje aan je eerste klanten die straks weer bij je komen boeken of zomaar voor een aardige collega die het ook moeilijk heeft.”

Van Apeldoorn: “Uiteraard hopen ook wij dat de situatie snel weer verbetert en dat er weer vakanties geboekt kunnen worden. Maar dit initiatief geeft ons ook zelf energie. We hebben al veel leuke reacties ontvangen. Inderdaad, onze uitgeverij wordt ook een beetje brouwerij. En Heineken is ook klein begonnen.”

