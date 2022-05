Uitnodiging: It’s Time For New York City Webinar

Deel dit artikel

NYC & Company, het officiële marketing- en toerismebureau voor de stad New York, nodigt je van harte uit om de one-of-a-kind bestemming – New York City – virtueel te ervaren tijdens een leerzame webinar. NYC verandert in rap tempo en nu de stad weer op een veilige manier reizigers ontvangt in de vijf boroughs, is dit het perfecte moment voor een korte update.

Op 12 mei, 2022 van 15.00 tot 16.00, vertelt NYC & Company de Nederlandse reisbranche graag meer over de huidige situatie in de stad. Daarnaast komen er tijdens de webinar ook vertegenwoordigers van Ace Hotel Brooklyn, Like a Local Tours, MoMA en SUMMIT One Vanderbilt aan het woord om informatie te delen over hun product en toe te lichten welke ontwikkelingen er allemaal plaats hebben gevonden in de afgelopen periode. De webinar wordt afgesloten met een Q&A sessie.

Registreer je direct door hier te klikken. Nadat je registratie is voltooid ontvang je een bevestigingsmail met een link naar de webinar.

Author Sharon Evers