UNIGLOBE Smart Business Travel neemt Panta Zakenreizen over

UNIGLOBE Smart Business Travel neemt per direct Panta Zakenreizen in Rotterdam over. Dit maakten de beide UNIGLOBE eigenaren Oscar Huls en Peter Hilbers vandaag bekend: “Met de overname van Panta Zakenreizen kunnen wij een verdere groei van onze activiteiten realiseren. De prettige gesprekken met Peter van Vliet van Panta Zakenreizen hebben uiteindelijk geleid tot deze overname. Gaandeweg werd steeds duidelijker dat beide bedrijven hetzelfde denken over dienstverlening aan de zakelijke markt en dit ook al vele jaren succesvol in praktijk brengen”, aldus Oscar Huls.

Panta Zakenreizen is al 35 jaar een begrip in de reiswereld voor zowel vakanties als zakelijke reizen met een zeer persoonlijke dienstverlening, typische Rotterdamse mentaliteit, een betrouwbaar imago en een buitengewoon sterk en ervaren team van medewerkers. UNIGLOBE Smart Business Travel voegt daar een wereldwijd netwerk van lokale ondernemers, een sterk aanbod van producten en diensten én vooruitstrevende technologie aan toe.

Samenwerking

Oscar Huls: “De locatie en de medewerkers blijven onveranderd maar wij voegen een scheut UNIGLOBE Smart Business Travel toe aan het recept.” Peter van Vliet vult aan: “Als zelfstandig zakenreisbureau was de tijd rijp om te kiezen voor een samenwerking. Na een toevallige kennismaking met Oscar Huls en later ook met Peter Hilbers, bleek dat Panta Zakenreizen uitstekend past bij de visie van UNIGLOBE Smart Business Travel. Samen met de technologie en visie van UNIGLOBE Travel is Panta Zakenreizen klaar voor de toekomst. Ik blijf zelf actief met het reisbureau VakantieXperts Panta Reizen”. Cees Klinkenberg, Directeur UNIGLOBE Travel Nederland, is trots op de overname en feliciteert alle betrokkenen. “Naast autonome groei zijn overnames een belangrijk onderdeel in onze groeistrategie.”

UNIGLOBE Smart Business Travel heeft naast het nieuwe Rotterdamse kantoor nog vijf kantoren in Nederland: Woerden, Amsterdam, Teuge, Uden, Grootebroek en is onderdeel van UNIGLOBE Travel Nederland.

