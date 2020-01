Untamed Travelling en Visit Rwanda bundelen krachten op Vakdag

Op de Vakdag van de Vakantiebeurs organiseren Visit Rwanda en Untamed Travelling een borrel voor reisagenten en relaties. Place to be is de stand van Visit Rwanda D102 in Hal 12.

‘Rwanda is bij uitstek een bestemming die helemaal Untamed is. De rauwe puurheid van het land, het wildlife en de onverwachte veelzijdigheid maken dat wij ongeëvenaard maatwerk kunnen bieden’, aldus Jozef Verbruggen, directeur Untamed Travelling.

Zorg dat je erbij bent om 13.00 uur op stand van Visit Rwanda (hal 12, stand D102) en laat je bijpraten over de nieuwe studiereisbestemmingen en recente ontwikkelingen. Onder het genot van een glas champagne of wijn en overheerlijk fingerfood proosten wij op 2020. En vergeet niet je visitekaartje bij de stand in te leveren, want onder de aanwezigen zal een aantal spectaculaire reizen verloot worden.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.