Untamed Travelling kondigt studiereis aan

Het was even stil rond de maatwerkspecialist, maar nu kondigt Untamed Travelling met veel enthousiasme haar eerstvolgende studiereis aan. Binnenkort neemt de touroperator een kleine selectie gegadigden mee naar het Afrikaanse continent, de plek waar het voor Untamed allemaal begon.

Het gehele reisprogramma wordt nog niet prijsgegeven, maar wel dat Zuid-Afrika en Mozambique in de route zijn opgenomen. Behalve safari’s in het wildrijke Krugerpark zal het natuurschoon van de Mozambikaanse kust aan bod komen. Uiteraard met de inmiddels welbekende Untamed allure, inclusief de mooiste lodges en aandacht voor gastronomie. Where the world can’t find you…

Nadere details en de mogelijkheid tot inschrijving volgen op korte termijn.

Author Sharon Evers