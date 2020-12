Untamed Travelling: kosteloos annuleren of omboeken

Untamed Travelling biedt vanaf heden voor alle nieuwe boekingen met een vertrekdatum tot 1 april 2021 de mogelijkheid om kosteloos te annuleren of om te boeken als er vanwege corona niet gereisd kan worden. Dat laat de reisorganisatie vandaag weten.

“Het coronavirus houdt ons flink bezig. Kunnen we binnenkort weer op reis? Hoe wordt veiligheid ter plaatse gewaarborgd en welke financiële zekerheid hebben jij en de reiziger? Deze tijd vraagt om een flexibele benadering. Daarom bieden we vanaf heden voor alle nieuwe boekingen met een vertrekdatum tot 1 april 2021 de mogelijkheid kosteloos te annuleren of om te boeken als er vanwege corona niet gereisd kan worden. De aanbetaling zal uiterlijk vier weken na de oorspronkelijke reisdatum worden gerestitueerd. Elke situatie is uniek en zal dan ook per dossier behandeld worden. Ook dat is maatwerk. Wij hebben vertrouwen in de toekomst en stellen graag samen met jou de mooiste reizen samen.”

