Untamed Travelling maakt team compleet met Mak en Margés

Om aan de groeiende vraag naar unieke reismogelijkheden binnen Europa te voldoen, zocht Untamed Travelling naar versterking. De reisorganisatie voegde onlangs twee Europa-specialisten toe aan haar team: Gábor Margés en Pauline Mak.

“De nieuwe Europa-specialisten hebben allebei hun sporen in de reiswereld ruimschoots verdiend en brengen een schatkist aan ervaring met zich mee. Met deze extra kennis en capaciteit in huis staan we klaar voor al jouw reisaanvragen. Voor alle bestemmingen, where the world can’t find you..”, laat Untamed Travelling weten.

