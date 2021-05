Untamed Travelling zoekt Communicatie en Marketing professional

Je bent als communicatie en marketingprofessional met meerjaren ervaring in een soortgelijke functie verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie en marketing en houdt daarbij goed het commerciële aspect in zicht. Je verzorgt nieuwsbrieven, beheert de social media platformen, beheert en onderhoudt ons offertesysteem Wetu en creëert content voor de webpagina’s waarbij beeld een belangrijke rol speelt. Je deelt, meet en analyseert op basis van Google Analytics en je hebt hierin een adviserende taak. Je draagt indien gewenst bij aan presentaties en vertegenwoordiging van Untamed Travelling.

We verwachten van je dat je inspirerende en pakkende teksten schrijft in zowel Nederlands als Engels. Je computervaardigheden zijn goed; minimaal beheersing van MS Office toepassingen Word, Excel en Powerpoint. Je hebt relevante werkervaring in marketing en e-commerce en bent een wiz op het gebied van SEO en SEA. Bekendheid met WordPress en DTP zijn een pre.

Wij werken allen vanuit huis met een onlinesysteem, communiceren via Skype en een integraal telefoonnetwerk en komen periodiek bij elkaar voor overleg.

EIGENSCHAPPEN:

Gepassioneerd, enthousiast en initiatiefrijk

Creatief

Proactief

Accuraat

Zelfstandig & resultaatgericht

Communicatief vaardig

Klantvriendelijk

Teamplayer

Stressbestendig en flexibel

AANBOD:

Voltijdse functie in dagdienst ( parttime dienstverband niet mogelijk )

) Middelen als computer, printer, telefoon en internetvergoeding om thuis te kunnen werken

Salaris en arbeidsvoorwaarden nader overeen te komen tijdens de sollicitatieprocedure

INTERESSE?

Ben jij de professional die onze passie voor reizen kan omzetten in beeld en tekst? Reageer dan snel: de sollicitatiegesprekken vinden 25 en 27 mei a.s. plaats. Verras ons met je sollicitatiebrief en C.V.in beeld en tekst. Deze kun je per email sturen naar personeelszaken@untamedtravelling.com t.a.v. Joyce Janssen.

Voor informatie kun je contact opnemen met Joyce Janssen via telefoonnummer 0487-540367.

