Untamed Travelling zoekt reisspecialist Europa & expeditiecruises

Weet jij als geen ander de weg in Europa en ben jij een commercieel gedreven en ervaren reisspecialist? Heb je daarnaast ervaring met expeditiecruises naar o.a. de poolgebieden? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Untamed Travelling is maatwerkspecialist voor onvergetelijke reizen naar wereldwijde bestemmingen waarbij beleving altijd voorop staat. Reis je met Untamed, dan kies je voor hoge kwaliteit, uitgebreide kennis, persoonlijke service, kleinschalige accommodaties, professionele begeleiding en unieke reiservaringen. ‘Where the world can’t find you…’

Als reisspecialist ben je (mede) verantwoordelijk voor het samenstellen en verkopen van maatwerkreizen naar de bekende en onbekendere bestemmingen in Europa en de expeditiecruises naar o.a. de poolgebieden. Omdat je de klant gepassioneerd over een bestemming moet kunnen adviseren, verwachten wij van jou dat je in het genoemde werelddeel gereisd, gewoond of gewerkt hebt. Je hebt persoonlijk overleg met klanten om de wensen te inventariseren en kunt op basis hiervan een passend reisprogramma samenstellen. Je staat hiervoor in contact met onze lokale agentschappen. Een goede spreek- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal is hiervoor vereist. Daarnaast verwachten we dat je computervaardigheden uitstekend zijn en je minimaal MS Office programma’s Word, Excel en PowerPoint beheerst. Kennis van Exact is een pré. Bij gelegenheid draag je bij aan presentaties en vertegenwoordig je Untamed Travelling op beurzen en evenementen.

Wij werken allen vanuit huis en zijn niet gebonden aan een kantoorlocatie. Onderling staan we online met elkaar in contact en communiceren via Skype en een integraal telefoonnetwerk. We komen periodiek bij elkaar voor overleg en afspraken met leveranciers.

JOUW EIGENSCHAPPEN:

Creatief & initiatiefrijk

Commercieel

Accuraat

Zelfstandig & resultaatgericht

Communicatief vaardig

Klantvriendelijk

Teamplayer

Stressbestendig en flexibel

ONS AANBOD:

Fulltime functie in dagdienst (in overleg is 32 uur of 36 uur per week mogelijk)

Minimaal een studiereis per jaar naar een relevante bestemming

Middelen als laptop, printer, telefoon en internetvergoeding om thuis te kunnen werken

Salaris en arbeidsvoorwaarden nader overeen te komen tijdens de sollicitatieprocedure

INTERESSE?

Denk jij buiten de gebaande paden en beschik je over de gevraagde eigenschappen? Dan dagen wij je uit om ons hiervan te overtuigen met een inspirerende sollicitatie. Stuur je motivatie met C.V. uiterlijk 31 oktober 2022 per email naar personeelszaken@untamedtravelling.com. De gesprekken zullen vanaf eind oktober 2022 plaatsvinden. Voor informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Joyce Janssen via telefoonnummer 0487-540367.

