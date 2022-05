Update Schiphol: geen wilde staking onder beveiligers

Deel dit artikel

Schiphol heeft zojuist via Twitter gemeld dat er geen sprake is van een wilde staking onder (een deel van) de beveiligers op de luchthaven. Eerder liet Joost van Doesburg (campagneleider Schiphol FNV) weten dat er een wilde staking zou zijn waarbij FNV Schiphol niet betrokken is.

“In tegenstelling tot de berichten, is er op dit moment geen werkonderbreking gaande bij de beveiliging op Schiphol. Het proces bij de securitycontrole gaat door”, aldus Schiphol.

“Er zijn wilde stakingen gaande op Schiphol. Bij de beveiliging! Er moet snel verandering komen! FNV Schiphol is nadrukkelijk niet betrokken bij deze actie, wij richten vandaag onze pijlen op een gesprek met Schiphol”, aldus Van Doesburg (campagneleider Schiphol FNV) eerder vandaag.

Een woordvoerder van Schiphol liet eerder vandaag aan diverse media weten geen signalen te hebben gekregen dat er sprake is van een wilde staking…

