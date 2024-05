Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging op een van de mooiste eilanden ter wereld?

Wie zijn wij:

Happy Trails! Asia is een duurzame Destination Management Company (DMC) met het hoofdkantoor gevestigd op Bali, Indonesië. Onder Nederlands management streven we ernaar om unieke en onvergetelijke reiservaringen te bieden aan onze diverse internationale klantenkring. Opererend in Indonesië, Maleisië en Singapore, met 7 kantoren in de regio, geloven we in verantwoord toerisme en streven naar een positieve impact op lokale gemeenschappen en het milieu.

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.happytrailsasia.com.

Als Customer Relations Manager bij Happy Trails! Asia krijg je de kans om deel uit te maken van een dynamisch team dat zich inzet voor duurzaam toerisme. Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging in het paradijs van Bali? Lees dan verder en ontdek de mogelijkheden die wij te bieden hebben.

Functieomschrijving:

Als Customer Relations Manager fungeer je als de brug tussen onze lokale teams en onze Europese klanten. Je bent verantwoordelijk voor effectieve communicatie en hoogwaardige klantenservice. Jij biedt assistentie ter plaatse voor klanten tijdens reizen: Samen met lokale teams werk je aan de ondersteuning van klanten tijdens hun reizen, met als doel een vlotte en zorgeloze ervaring.

Je draagt actief bij aan de ontwikkeling en het onderhoud van reisproducten. Hierbij integreer je inzichten van Europese klanten voor continue verbetering. Jij bent betrokken bij het onboarden en zoeken van nieuwe klanten in verschillende markten: Je speelt een actieve rol in het werven en onboarden van nieuwe klanten in diverse markten. Hierbij ligt de focus op groei en diversificatie.

Je verzorgt informatieve webinars en trainingen over onze bestemmingen. Hierbij deel je diepgaande kennis en inspireer je klanten. Jij beheert CRM-systemen en optimaliseert processen: Je maakt effectief gebruik van CRM-systemen om klantrelaties te beheren en te verbeteren. Daarnaast ben je betrokken bij procesoptimalisatie voor een gestroomlijnde werking.

Jij, in het kort:

Jouw ervaring in klantrelatiebeheer bij een reis gerelateerd bedrijf is een pluspunt, maar nog belangrijker is jouw vermogen om naadloos te integreren in onze bedrijfscultuur. Productmanagement of saleservaring: Ervaring in productmanagement of verkoop binnen de reisindustrie wordt gewaardeerd. Je begrijpt de dynamiek van het aanbieden van reisproducten en weet hoe je de wensen van klanten kunt vertalen naar unieke ervaringen.

Je bent empathisch en begrijpt perfect de wensen van toekomstige reizigers. Het overtreffen van verwachtingen en bieden van uitstekende service zit in jouw natuur. Proactieve oplossingen: Tijdens reizen sta je klaar om ter plaatse assistentie te bieden aan klanten, waarbij je samenwerkt met lokale teams en creatieve oplossingen bedenkt wanneer nodig.

Uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel het Nederlands als het Engels zijn cruciaal. Kennis van het Duits of Indonesisch wordt gewaardeerd. Commerciële mindset: Jouw commerciële instelling en passie voor het bieden van persoonlijke service dragen bij aan het succes van Happy Trails! Asia.

Je gedijt goed in een teamomgeving en begrijpt het belang van effectieve samenwerking. Het delen van kennis en ervaring met collega’s draagt bij aan een positieve werkcultuur. Reiservaring in Indonesië/Maleisië/Singapore: Hoewel ervaring van product en reizen binnen Indonesië, Maleisië en Singapore een pluspunt is, is het niet essentieel. Jouw passie voor duurzaamheid en het verkennen van nieuwe bestemmingen staat echter hoog in het vaandel voor deze rol.

Wat bieden wij:

Je zult werken in een inspirerende omgeving, op slechts 10 minuten afstand van het prachtige strand van Sanur. Een unieke kans om te genieten van de schoonheid van Bali terwijl je werkt. Reismogelijkheden binnen de bestemmingen meermaals per jaar: Ontdek de bestemmingen waar je dagelijks mee werkt. We bieden regelmatig reismogelijkheden, zodat je de unieke ervaringen die we aan onze klanten leveren, zelf kunt beleven.

We waarderen jouw inzet en bieden een marktconform salaris, aangevuld met een internationale verzekeringstoelage om ervoor te zorgen dat je goed beschermd bent. Visas en legale zaken geregeld door Happy Trails: Maak je geen zorgen over administratieve rompslomp. Wij zorgen voor de benodigde visa en andere legale zaken, zodat jij je kunt concentreren op wat je het beste doet.

We streven naar professionele groei en ontwikkeling. Binnen Happy Trails! Asia zijn er kansen om je vaardigheden uit te breiden en carrièrekansen te verkennen. Teambuilding en professionele ontwikkeling: Wij geloven in het cultiveren van een positieve werkomgeving. Naast je dagelijkse taken organiseren we regelmatig professionele ontwikkelingssessies en teambuildingactiviteiten om de teamcohesie te versterken.

Sollicitatieprocedure:

Indien je interesse hebt in deze uitdagende positie en jezelf ziet bijdragen aan ons team, ontvangen wij graag jouw sollicitatie vóór 14 maart. Stuur je motivatiebrief en CV naar koen@happytrailsasia.com

Wij kijken uit naar jouw sollicitatie en zullen uiterlijk 30 maart contact met je opnemen. Maak gebruik van deze kans om deel uit te maken van ons toegewijde team en je carrière te ontwikkelen te midden van de inspirerende omgeving van Bali en Azië!