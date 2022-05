Vacature – Transavia zoekt Strategisch Partner Manager

Je bent een netwerker en voelt je op je gemak om naar onze partners toe te gaan, je hebt affiniteit met digitale ontwikkelingen en je hebt een sterke implementatiekracht voor projecten. Tot slot neem je het team mee op sleeptouw. Je neemt geen genoegen met hoe het ooit was, voelt vooral de energie van hoe je de status quo kan verbeteren en versimpelen. Je mengt je makkelijk in nieuwe situaties en overziet altijd het grotere geheel.

Jij initieert, optimaliseert en onderhoudt contact met onze business partners. Je bent sensitief en begrijpt hun product en positionering in de markt. Je ondersteunt, adviseert en participeert bij het ontwerpen en implementeren van verscheidene verbeteringen in het partnerlandschap. Je krijgt de verantwoordelijkheid over (1) een klantportfolio, (2) één of meerdere distributiekanalen en (3) een strategische en regisserende rol over de verscheidene sales en partnership gerelateerde projecten. Al met al krijg je dus vanaf dag één een hoop verantwoordelijkheid.

Wat ga je doen? Wij zijn op zoek naar een Strategisch Partner Manager voor het Sales en Partnerships team van Transavia. Dit team begeeft zich binnen het commerciële domein van Transavia (genaamd: Domain Customer & Proposition). Ons Sales en Partnerships team bedient reisbedrijven die klant/partner zijn van Transavia en via verschillende distributiekanalen vliegtickets en ancillaries van Transavia verkopen. Wij hebben direct klantcontact en vertalen marktinzichten van buiten naar binnen, en andersom. Daarnaast dragen wij zorg voor efficiënte bediening via onze digitale distributiekanalen (link partnerwebsite). Het voltallig team is verantwoordelijk voor het onderhouden van relaties, verbeteren van boekingsprocessen en het meewerken aan projecten ter verbetering en versimpeling van ons bedieningsmodel.

Word jij onze nieuwe Strategisch Partner Manager? Het Sales & Partnership Team is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van een (strategisch) partner portfolio passend bij het Transavia merk en de Transavia passagierservaring. Dit vertegenwoordigt een omzet van > €400 mln met een groeidoelstelling. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het realiseren van contracten en het maximaliseren van Transavia sales bij onze business partners. Daarnaast neem je de voortrekkersrol op je van de doorontwikkeling van onze sales strategie en distributiekanalen. Dit zodanig dat gestelde sales- en klanttevredenheidsdoelstellingen worden behaald of beter nog, overtroffen!

Wie ben jij?

Voor deze vacature van Strategisch Partner Manager bij Transavia heb je veel in huis, want:Je bent in het bezit van een HBO/WO diploma met 5+ jaar relevante werkervaring en een goede motivatie.

Je wil graag werken in een rol waarbij je enerzijds klantverantwoordelijkheid en meewerkt, anderzijds leidend bent om vorm te geven aan de Sales & Partnership strategie. Je bent dus niet alleen bezig met beleid en draait mee als partnermanager;

Je bent goed in hoofd- en bijzaak onderscheiden. Je kan anderen en jezelf helpen met prioriteiten te stellen en efficiënter te werken;

Je bent ondernemend, bouwt en onderhoudt netwerken en je hebt ervaring met stakeholder en/of account management;

Je bent resultaatgericht, daadkrachtig, besluitvaardig en je hebt oog voor kansen;

Je werkt zelfstandig en bent in staat beslissingen voor te bereiden, in scenario’s te denken en deze objectief/analytisch tegen elkaar af te wegen;

Je hebt aantoonbare affiniteit en ervaring met moderne sales & distributiestrategie en de inzet van digitale technieken (bijvoorbeeld API, etc.);

Je kan goed om gaan met druk en bent goed in het voeren van complexe en/of lastige gesprekken;

Je bent vriendelijke en een natuurlijke verbinder;

Je beschikt over een stevige dosis overtuigingskracht;

Je hebt conceptueel denkvermogen en tegelijkertijd implementatiekracht;

Je voelt je verbonden met ontwikkelingen op het gebied van digitalisering;

Je hebt relevante ervaring op het gebied van (indirect) sales en bij voorkeur ervaring in de reissector;

Tot slot beheers je Nederlandse en Engelse taal goed in woord en schrift;

Wat kun je van ons verwachten?

Werken in een team met zes vriendelijke en bevlogen collega’s;

Persoonlijk budget voor jouw duurzame inzetbaarheid en vitaliteit;u

Deze functie is ingeschaald op een marktconform salaris in functiegroep 10; 3203,- en € 5311)

22 vakantiedagen en 4 adv-dagen o.b.v. fulltime jaarbasis;

Een eindejaaruitkering;

Veel ruimte en initiatieven passend bij eigen doorontwikkeling en wensen;

Last but not least: onze IPB-regeling. Dankzij deze regeling kun je tegen mooie tarieven vliegen als er plaatsen beschikbaar zijn.

Over Transavia

Ons motto is: “We make low cost feel good”. We zetten daarbij graag een stap extra voor onze passagiers en voor elkaar. De sfeer in de organisatie kenmerkt zich door bevlogen medewerkers met een groen hart! Iedere dag werken we met elkaar samen om een gemeenschappelijk doel te behalen; een memorabele klantbeleving.

Als zelfstandige airline binnen de AIR FRANCE-KLM Groep verzorgen wij al 50 jaar lijndiensten en chartervluchten naar meer dan 100 bestemmingen in Europa en Noord-Afrika. Bij Transavia werken gemiddeld 2500 collega’s: 230 bij de Technische Dienst, 600 vliegers, 1300 cabin attendants en 370 kantoormedewerkers.

Transavia is een dynamische organisatie (never a dull moment) die continu probeert bij te blijven in een veranderende luchtvaartwereld. Wil jij graag werken in een omgeving met enthousiaste daadkrachtig collega’s die oog hebben voor elkaar? Krijg je energie van verandering en vernieuwing en voel jij je het prettigst in een omgeving waar je regisseur bent van je eigen werk? Dan komen we graag met jou in contact.



Wil je solliciteren?

Ben jij de Strategisch Partner Manager die wij zoeken en kom je onze vloot tijd versterken? Solliciteer dan direct via deze link. Wij zien je graag zo snel mogelijk starten, maar treden vanzelfsprekend in overleg over een startdatum. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact op met Sam Gertsen. Hij komt graag met je in contact!

Jouw sollicitatieprocedure

Je solliciteert. Binnen twee weken bekijken wij je sollicitatie en hoor je of je uitgenodigd bent voor een gesprek;

Eerste contact: wij bellen je om een afspraak in te plannen;

Het eerste gesprek: kennismaking. We leren elkaar beter kennen en kijken of er een wederzijdse match is;

Was de match er? Dan volgt het tweede gesprek. Dit gesprek zal meer inhoudelijk zijn;

Is de match compleet? Dan gaan wij je met veel plezier een voorstel doen en begint jouw reis bij Transavia!

Werk je bij een bureau en wil je een kandidaat voorstellen voor deze vacature Partner Support Specialist bij Transavia? Bedankt, maar hier gaan we niet op in. We werven onze nieuwe collega graag zelf.