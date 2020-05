“Vakantiebeurs kan goed worden georganiseerd binnen 1,5 meter-regel”

Grote evenementen mogen pas weer als er een coronavaccin is. Tot die tijd is het gevaar te groot dat het virus daardoor weer opleeft, denkt het kabinet. Wat betekent dit voor de Vakantiebeurs, die traditiegetrouw in januari wordt gehouden?

Van grote festivals en andere ‘massale evenementen met een landelijke uitstraling’ komt het voorlopig niet, schrijft Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Volgens hem kan dat eigenlijk pas als er een vaccin is. “Niemand weet hoelang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is reëel”, meldt De Jonge aan de Kamer.

Evenementen na 1 september

TravelPro sprak Karin Lodewijks (brandmanager Vakantiebeurs): “We leven in een onwerkelijke en onvoorspelbare tijd die continu aan verandering onderhevig is. De overheid heeft eerder besloten dat grotere evenementen tot in ieder geval 1 september aanstaande niet worden mogen gehouden. Op dit moment heeft de overheid nog geen officieel besluit genomen over de evenementen die na 1 september aanstaande plaatsvinden. Momenteel zijn we met het team bezig om diverse scenario’s uit te werken.”

Vol vertrouwen

“Wij zijn van mening dat een evenement als Vakantiebeurs – in tegenstelling tot genoemde festivals in het bericht van Hugo de Jonge – goed georganiseerd kan worden binnen de kaders van de 1,5 meter-samenleving. Vol vertrouwen kijken we er naar uit om samen met de reisbranche begin januari de handel weer in beweging te brengen. Dat doen we echt samen. We hopen dan ook dat evenementen en bijeenkomsten na 1 september aanstaande weer bij de Jaarbeurs georganiseerd en gefaciliteerd kunnen worden. De veiligheid van onze exposanten, bezoekers en medewerkers staat hierbij uiteraard voorop.”

