Vakantiebeurs mét Vakdag van 11-15 januari 2023

De organisatie van de Vakantiebeurs laat weten “superblij te zijn dat de Vakantiebeurs doorgaat van 12 tot en met 15 januari 2023”. De Vakdag wordt georganiseerd op woensdag 11 januari 2023, zoals gebruikelijk een dag voordat de consumentendagen van start gaan.

Over de Vakdag schrijft de organisatie: “Op 11 januari 2023 ontvangen we je graag weer fysiek tijdens de Vakantiebeurs Vakdag. Deze vindt weer als vanouds voor de consumentendagen van de Vakantiebeurs plaats. Hét netwerkevent in de reisbranche waar kennisdeling, inspiratie en elkaar weer live ontmoeten centraal staat. In de verschillende theaters op de beursvloer worden interessante en kwalitatieve sessies gegeven over o.a. de laatste reistrends. Noteer de datum vast in je agenda en dan zie we je graag weer in 2023 in Jaarbeurs, Utrecht!”

Over de consumentendagen wordt in een aankondiging geschreven: “Wegdromen in de sferen van je volgende vakantie, genieten van de veelheid aan mogelijke bestemmingen en alvast ervaren hoe je vakantie-eten straks gaat smaken; de Vakantiebeurs is voor velen de ideale voorpret en de plek waar je inspiratie opdoet voor een volgende reis. Zet jij 12 tot en met 15 januari 2023 alvast in je agenda?”

In 2020 bezochten 12.925 reisprofessionals de Vakdag waarvan 92% de Vakdag al eerder had bezocht. 77% van de vakbezoekers beoordeelde de Vakdag als (zeer) goed. In 2020 waren er 1102 deelnemers, 36% van de vakbezoekers in 2020 was directeur/eigenaar en de nummer 1 reden voor een bezoek van de vakdag is het onderhouden van contacten van bestaande relaties. Bekijk hier een factsheet over de Vakdag.

Author Arjen Lutgendorff