Vakantiediscounter meldt weekrecord vakantieboekingen: run op last minutes meivakantie

In de aanloop naar de meivakantie boekten Nederlanders massaal hun vliegvakantie naar de zon. Afgelopen week noteerde dé VakantieDiscounter niet alleen een weekrecord qua aantal boekingen, op zondag had zij ook nog eens de beste boekdag ooit.

Hiermee werden de records (die stamden uit 2019, pre-corona) ruimschoots gebroken. En het einde lijkt nog niet in zicht. Afgelopen week (week 16) werden er in totaal 30% meer boekingen gedaan dan de week ervoor.

Last minutes

Dit komt mede door de vele geboekte meivakanties, die afgelopen week is gestart. Waar in week 14 en 15 ca. 30% van de boekingen een meivakantie betrof, was dit in week 16 bijna 40%. Deze mensen vertrekken dus allemaal binnen twee weken.

Spanje & Turkije delen zijn de meest populaire bestemmingen voor de meivakantie. “Turkije was lange tijd voor veel reizigers een no go door het oranje reisadvies. Sinds dit advies is versoepeld, wordt het massaal geboekt. Niet verrassend, want het is de meest betaalbare all inclusive bestemming van dit moment”, aldus Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter.

Top 5 bestemmingen meivakantie

1) Spanje (31%)

2) Turkije (26%)

3) Griekenland (19%)

4) Italië (5%)

5) Portugal (4%)

