Vakantiegangers staan positief tegenover zomervakantie

Van alle vakantiegangers die dit jaar nog een reis geboekt hebben staan, vertrouwt 57% van hen erop dat ze in augustus op vakantie kunnen gaan. Dat blijkt uit onderzoek van dé VakantieDiscounter onder ruim duizend Nederlanders.

Vóór de maand augustus zijn we iets minder positief; 32% verwacht in juli gewoon af te kunnen reizen, in juni is dit 21% en in mei 17%. De vakantieplannen die worden nog veelvoudig gesmeed, óf zijn al gemaakt. Maar liefst 59% van de ondervraagden heeft nog een vakantie in 2020 op de agenda staan en bijna een kwart van de Nederlanders (24%) is van plan om dit jaar nog een (extra) reis te boeken.

Vooral oudere mensen blijken in het laatste geval positief te denken: onder de 65-plussers is maar liefst 33% van plan nog dit jaar op vakantie te gaan. “Wij waren hier verrast over; het is immers ook de risicogroep. Daarentegen zijn zij wel door bijvoorbeeld een pensioen vrijer om ad hoc nog iets te plannen zodra dit weer kan”, aldus Laura Vlaanderen van dé VakantieDiscounter.

Spanje populair

Dé VakantieDiscounter onderzocht ook wat de meest gewilde plek zou worden wanneer de coronacrisis voorbij is, waarbij blijkt dat we Europa met 83% nog altijd als favoriet werelddeel hebben om te reizen. Het land dat hiermee onverhinderd op nummer één staat is Spanje. “Het land is zwaar getroffen, maar dit betreft voornamelijk het vasteland. De eilanden is het in het nieuws relatief minder om te doen. Desalniettemin zien we wel een kleine daling in populariteit; in voorgaande jaren lag dit al snel op 30-35%.”

Top 5 landen 1. Spanje (28%) 2. Griekenland (25%) 3. Turkije (9%) 4. Portugal (5%) 5. Italië (4%)

“Waar we Spanje dus niet angstvallig vermijden, geldt dit wel voor Italië. Maar liefst 43% van de ondervraagden geeft aan dit land na de coronacrisis nog wel even te mijden. Voor Spanje is dit slechts 9%.”

Top 5 bestemmingen die we nog even vermijden 1. Italië (43%) 2. Azië (20%) 3. Spanje (9%) 4. Turkije (4%) 5. Griekenland (4%)

Anders reizen

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft er bij ruim de helft van de ondervraagden voor gezorgd dat zij anders naar reizen kijken dan voorheen. 52% van de vakantiegangers geeft aan beter op de gezondheidsrisico’s te letten bij een volgende reis. Ook het boeken van last minutes zal volgens de enquête toenemen: 30% van de ondervraagden boekt in de toekomst het liefst een last minute, zodat zij praktisch zeker weten dat hun reis doorgaat.

