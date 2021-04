Vakantiepilot van start: inzichten te verkrijgen en data te verzamelen

Als onderdeel van de overheidspilot ‘Veilig en verantwoord reizen tijdens corona’ is vanmiddag de eerste vakantiepilotvlucht van Transavia en Sunweb vertrokken vanaf Schiphol Airport. De passagiers, die uit ruim 25.000 aanmeldingen zijn geselecteerd, vertrokken voor een achtdaagse all inclusive vakantie naar het hotel Mitsis Grand Beach op Rhodos. Deze pilotvakantie is een eerste stap naar perspectief om Nederlanders dit zomerseizoen weer mooie vakanties te kunnen bezorgen. Het doel van de vakantiepilot is om nieuwe inzichten te verkrijgen en data te verzamelen onder welke voorwaarden mensen veilig en verantwoord op vakantie kunnen gaan.

Na de coronasneltest bij het Sheraton hotel, was het voor de passagiers tijd om in te checken bij Transavia. Via de paspoortcontrole vertrokken de vakantiegangers samen richting de gate. Alles liep zoals gepland en de passagiers hielden zich goed aan de veiligheidsmaatregelen zoals de 1,5 meter afstand, het gebruik van de mondkapjes en het in volgorde boarden bij de gate. “We zijn uiteindelijk samen verantwoordelijk voor het veilig vliegen en reizen”, zegt Marcel de Nooijer, CEO van Transavia.

“We zijn blij dat we deze eerste echte vakantievlucht met Sunweb nu kunnen uitvoeren. Belangrijk blijft dat de overheid zich inzet voor eenduidig Europees beleid, waarmee het voor iedereen duidelijk is welke kleurcodes er per land of gebied gelden en welke maatregelen en restricties er per bestemming zijn. We hebben er alle vertrouwen in dat die afspraken er komen en dat we dankzij het opschalen van het vaccineren we deze zomer al onze capaciteit kunnen inzetten om onze passagiers naar hun bestemming te brengen.”

Mattijs ten Brink, CEO van Sunweb Group: “De energie in de vertrekhal was voelbaar; al deze vakantiegangers zijn zo blij dat ze weer op vakantie mogen gaan. Ik ben dan ook enorm trots dat we het vertrouwen van de overheid hebben gekregen om deze vakantiepilot samen met Transavia te organiseren. Het is een eerste belangrijke stap naar meer perspectief. Niet alleen voor de Nederlandse reisbranche, maar zeker ook voor al onze partners op onze bestemmingen. Zij hebben vorig jaar al flink geïnvesteerd en kunnen met de nieuwe inzichten die deze pilot gaat geven de laatste voorbereidingen treffen voor een mooie zomer vol blije vakantiegangers.”

Als vanzelfsprekend worden de inzichten die met deze pilot worden verkregen, gedeeld met de hele sector zodat alle partners in de reisbranche hiervan gebruik kunnen maken. De twee organisaties willen niets liever dan de hele sector en alle Nederlanders die weer op reis willen een goed perspectief bieden De vakantiepilot van Sunweb en Transavia wordt geëvalueerd door een onafhankelijk bureau.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.