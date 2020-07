Vakanties.nl neemt Zoover over

Per vandaag (1 juli) neemt Vakanties.nl alle aandelen van Zoover Media B.V. over. Met deze acquisitie wil Vakanties.nl uitgroeien tot marktleider in het Online Travel Agency-segment in de Nederlandse en Belgische markt.

Vakanties.nl – dat in 2017 door Judith Eyck en Joost Romeijn werd opgericht – groeide in een jaar tijd van één tot tien miljoen euro omzet. Nu de restricties van de coronacrisis worden afgebouwd, wil het bedrijf sneller opschalen dan de concurrentie. Judith Eyck, Managing Director van Vakanties.nl: “Vergelijk ons met Netflix, dat dankzij data een gepersonaliseerd aanbod biedt. Zoover is een onafhankelijk beoordelingsplatform met een groot bereik en meer dan 3,8 miljoen reviews. Dat stelt ons in staat op te schalen en vakanties nog beter te personaliseren, zodat het vinden en boeken van een vakantie nog makkelijker wordt.”

Managing Director van Zoover, Martijn Olthof, zal zijn taken overdragen aan Eyck. Olthof: “Zoover is een sterk merk en heeft het vertrouwen van de consument. We zijn enthousiast over deze overname, omdat Vakanties.nl de juiste partner is om het merk Zoover duurzaam te verstevigen en te laten groeien in Nederland en België.” WebAssets, het moederbedrijf van beoordeling- en boekingsplatform Zoover blijft in handen van het Duitse HolidayCheck AG.

De reisbranche heeft te kampen met de effecten van de coronacrisis. Eyck beschrijft deze fase als een nieuwe start. “Maar met de kennis van drie jaar knokken. Meer mensen kennen ons en onze algoritmes zijn slimmer. Voor onze concurrentie is het lastiger om nu op te schalen, aangezien het geen tech-bedrijven zijn en ze last hebben van legacy. We zijn David die het opneemt tegen Goliath. De kansen liggen voor het oprapen, als we maar snel en wendbaar genoeg blijven.”

