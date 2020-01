Vakantietrends volgens TUI: digitalisering, bewegen en bewust eten

Aan het begin van het jaar zijn er al duidelijke vakantietrends merkbaar voor de komende zomer. Onderzoeksbureau Panel Inzicht vroeg 1.000 Nederlanders, in opdracht van TUI Nederland, wat zij belangrijk vinden tijdens hun vakantie. Op basis van de resultaten van deze enquête en de laatste boekingsgegevens, zet TUI vijf trends op een rij aan de vooravond van de Vakantiebeurs in Utrecht.

1. Digitalisering steeds belangrijker, ook tijdens de reis.

De reisdocumenten uitprinten en in een mapje mee op reis nemen, dat is niet meer van deze tijd. 77% van de ondervraagden zou graag alle praktische informatie over hun reis terug vinden in een app, waarbij 69% aangeeft dat zij daarin ook hun digitale reisdocumenten willen ‘bewaren’. Een grote meerderheid dus, die ook via een app wil inchecken (70%), bekijken wat er te doen is op vakantie (73%) en extra’s regelen(62%). Dit geldt niet alleen voor de jongere reizigers, want ook 53% van de 60- tot 80-jarige reizigers wil een dergelijke app.

Andere digitale opties die men interessant vindt zijn onder andere de deur van je hotelkamer openen met je telefoon in plaats van met een sleutel (41%) of digitaal inchecken in het hotel (34% in totaal en zelfs 51% van de 30- tot 40-jarigen). Ook is ruim een derde geïnteresseerd in een excursie met informatie via een augmented reality bril in plaats van een lokale gids. 17% ziet het wel zitten om een vakantie te boeken via ‘voice technology’. En hoe zit het met een papieren reisbrochure versus digitale informatie? Daarover zijn de meningen verdeeld; 41% heeft liever een online reisgids of maakt het niet uit en 59% bladert nog graag in een papieren reisgids, vooral om “inspiratie op te doen”.

2. Bewust eten en meer bewegen, ook op vakantie

Een groot deel van de vakantiebeleving is verbonden met het eten tijdens de reis, blijkt ook uit de uitkomsten van het onderzoek. Maar liefst 88% van de respondenten vindt het belangrijk dat het eten tijdens de vakantie lekker en gevarieerd is, zowel in de accommodatie als in de restaurants in de buurt. De reizigers hechten hier meer waarde aan dan drie jaar geleden. Bewuster eten en bewegen hebben de aandacht in het dagelijkse leven, en dat wordt doorgetrokken tijdens de vakantie. Steeds meer mensen willen ook (af en toe) vegetarisch eten. 76% vindt het fijn om tijdens de vlucht ook voor een vegetarische maaltijd te kunnen kiezen, maar wil wel de optie voor vlees of vis behouden. Slechts 13% eet graag ’lekker Hollands’ tijdens de vakantie; opvallend is dat deze voorkeur het grootst is (22%) in de categorie 30-40 jaar en dat vooral mannen dit aangeven. Ook beweging tijdens de vakantie is belangrijk. Niet al te intensief – slechts 19% wil een hotel met fitness faciliteiten – maar 76% wil wel dagelijks een stevige wandeling maken en 61% geeft aan tijdens de vakantie minimaal twee dagen actief bezig te willen zijn.

3. Accommodatie moet duurzaam zijn en goed voor omgeving en personeel

Vakantiegangers vinden het belangrijk dat niet alleen zijzelf genieten, maar dat hun vakantie ook bijdraagt aan het welzijn op de locatie. Het is een hot topic voor 76% van de ondervraagden dat de accommodatie goed is voor haar medewerkers en 69% wil dat de lokale bevolking in de omgeving er ook wel bij vaart. 62% wil dat het hotel actief let op hoe met voedsel om te gaan en verspilling tegen te gaan; dit is zelfs 70% in de groep 60-80 jaar. Ruim de helft (53%) vindt het belangrijk dat het hotel een duurzaamheidskeurmerk heeft en daarmee bevestigt dat het goed omgaat met mensen en milieu ter plaatse.

De reis naar de accommodatie toe moet voor bijna de helft van de ondervraagden zo duurzaam mogelijk uitgevoerd worden en 64% wil een keuze hebben tussen de diverse vervoersmogelijkheden. De vakantieganger is minder bezig met de ‘uitstootgevolgen’ van de vakantie, maar meer met de manier waarop ter plaatse op de bestemming met de mensen en de natuur wordt omgegaan.

4. Twintigers houden van stedentrips, zestigers plannen een rondreis, de dertigers omarmen digitale toepassingen

Alle respondenten gaan op vakantie om zelf te genieten, dat is niet verrassend, maar 4% wil toch ook graag iets betekenen voor de lokale gemeenschap via vrijwilligerswerk op de bestemming; die bereidwilligheid is het groots onder de vijftigers. 5% wil graag iets leren, vooral de twintigers (11%). 15% denkt aan een vakantie met het hele gezin mét opa en oma, al denkt de leeftijdsgroep 40-50 jaar daar meer aan (17%), dan opa en oma zelf (60-80 jaar 13%). Als ‘droombestemming’ geven de meeste respondenten Amerika op, vooral de groep tussen 18 en 50 jaar geeft Amerika op als bestemming die ze bovenaan de reiswenslijst hebben staan. Wat opvalt als we kijken naar een actieve vakantie, is dat maar liefst 13% van de ouderen tussen de 60 en 80 jaar van plan is dit jaar zo’n vakantie te boeken; ruim twee keer zoveel als de dertigers (6%). Nederland heeft zin in vakantie, want wel 85% geeft aan zeker op vakantie te gaan komende zomer, waarvan een kwart in ieder geval een zonvakantie wenst. Opvallend is dat stedentrips populair blijven, 14% geeft aan dat zeker in te plannen (al dan niet naast een zonvakantie). In de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar, is dat zelfs 22%. Ook in de boekingscijfers ziet TUI dat het aantal georganiseerde stedentrips voor zomer 2020 fors stijgt. Vooral Valencia en New York zijn populair.

5. Topbestemmingen zomer 2020

Spanje staat met stip op 1 deze zomer, gevolgd door Griekenland. Beide bestemmingen laten een groei zien van twee cijfers ten opzichte van vorig jaar. Na de enorme inhaalslag vorig jaar laat Turkije dit jaar een wat gematigder groei zien. Maar Turkije is nog steeds goed voor plek 3 in de top 5 vliegvakanties. Interessante nieuwkomers en ‘stijgers-met-stip’ zijn Bulgarije, Tunesië en Marokko. Maar de zonzoeker kijkt ook verder: Curaçao trekt wederom veel nieuwe vakantiegangers. Indonesië, en dan met name Bali, claimt nu een vaste plaats binnen top 5 van verre bestemmingen. Ook Suriname groeit in populariteit.

De top 5 vliegvakanties:

1. Spanje

2. Griekenland

3. Turkije

4. Curaçao

5. Egypte

Ook autovakanties zitten behoorlijk in de lift. De top 5 van landen waar we zelf graag heen rijden is:

1. Italië

2. Oostenrijk

3. Denemarken

4. Spanje

5. Frankrijk

Italië staat weliswaar al jaren stabiel op 1, maar Oostenrijk verbaast het meest met een groei van meer dan 60% en Denemarken neemt ook een spurt met 36%. In de hoogseizoenmaanden juli en augustus, is Kroatië ook onderdeel van de top 5, ten koste van Frankrijk.

Wat verder opvalt, is dat stedenreizen als pakket het goed blijven doen. Doorgaans wordt een city trip korter voor vertrek geboekt. Er tekent zich een interessante top 5 af, die wordt aangevoerd door Valencia waar 2,5 keer meer mensen heen gaan in vergelijking met vorig jaar! Dan volgen New York, Parijs, Boedapest en Barcelona.

Een bestemming die getipt wordt door TUI voor komende zomer: de Azoren. Deze Portugese eilandengroep, gelegen midden in de Atlantische oceaan ter hoogte van Zuid Portugal, is een paradijs voor natuurliefhebbers. Er heerst een gematigd klimaat en de eilanden zijn zeer geschikt om te wandelen en walvissen te spotten.

