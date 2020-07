Vakantieverkeer uitgezonderd van avondklok Antwerpen

Sinds gisteren geldt er een avondklok voor de hele provincie Antwerpen tussen 23.30 uur en 06.00 uur. Dit betekent dat doorgaand verkeer voor bezoek aan de provincie Antwerpen tussen 23.30 uur en 06.00 uur alleen is toegestaan voor noodzakelijk reis- en werkverkeer.

Vakantiegangers kunnen tijdens de avondklok wel door dit gebied naar hun bestemming in het zuiden van Europa of daar vandaan terug naar Nederland rijden. Reizigers krijgen het advies om niet te rusten of te tanken in het ‘oranje’ gebied. “Als u vanuit het ‘oranje’ gebied terugkomt in Nederland krijgt u het dringende advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Dit hoeft niet als u er alleen doorheen bent gereden zonder te stoppen”, aldus Buitenlandse Zaken.

Oranje

In de provincie Antwerpen ligt het gemiddeld aantal coronabesmettingen veel hoger dan in de rest van het land en om deze reden neemt de lokale overheid extra maatregelen. Voor de provincie Antwerpen geldt vanwege deze opleving van het coronavirus kleurcode oranje in het reisadvies.

