VakantieXperts De Planeet zoekt ervaren ReisXpert!

Deel dit artikel

Ervaren ReisXpert gezocht!

Wie zoeken we?

Ben jij gepassioneerd in het helpen van mensen om hun droomreizen te realiseren? Heb je een scherp oog voor detail, ervaring als reisadviseur en een talent voor het samenstellen van unieke en onvergetelijke reiservaringen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Over de functie

Als fulltime ervaren reisadviseur in ons team ben je verantwoordelijk voor het adviseren en samenstellen van maatwerk reizen voor onze klanten. Begin je de dag met het samenstellen van een gave rondreis of boek je een mooi pakket naar één van de mooie zonbestemmingen? Gedurende je werkdag beantwoord je diverse telefoontjes, e-mails, chats of sta je klanten in de winkel te woord. Heel gevarieerd dus! Jouw enthousiasme en gezellige persoonlijkheid zorgen ervoor dat onze klanten zich op hun gemak voelen en vol vertrouwen met jou samenwerken om hun perfecte reis te creëren.

Ben jij de ervaren ReisXpert die wij zoeken?

Dan leren wij je graag kennen! Stuur je cv en motivatiebrief naar rob@deplaneet.nl of bel ons (06-53297440) voor meer informatie . Wie weet zien we jou binnenkort in ons moderne kantoor in Wijchen!

Voordelen?

Gezellig team & moderne werkplek

Prima secundaire arbeidsvoorwaarden

Prachtige maatwerkreizen

Inspirerende studiereizen

Kunnen we jou binnenkort als nieuwe collega verwelkomen? Solliciteer vandaag nog en maak van reizen jouw beroep! Meer informatie op www.deplaneet.nl.

Stuur je sollicitatiebrief en CV naar wijchen@deplaneet.nl

Auteur Tina Bakker