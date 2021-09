VakantieXperts Estee zoekt allround reisspecialist

Functie eisen

Als persoonlijk reisspecialist met een commerciële instelling ben je in staat om de wensen van de klant te vertalen naar een passende reis. Wij zijn op zoek naar een kandidaat met een afgeronde toeristische opleiding en minimaal 3 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie. Kennis van de systemen BAS en ervaring met IATA (Amadeus of Travelport) is een pré.