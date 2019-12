Van cougar tot boomer

Boomer has it! Nieuwe woorden, nieuwe doelgroepen. Voor reisprofessionals een ontzettend leuke manier om je klant te leren kennen en je te specialiseren. OK boomer.

Nee, met boomer wordt niet zo’n hondje bedoeld dat vaak door luchtvaartmaatschappijen wordt gedoogd als handbagage. Het gaat om personen met een gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden en/of conservatieve opvattingen. Ja, het is inderdaad ook een afkorting van het Engelse babyboomer. Sommigen vinden het ook een synoniem van ‘fossiel’.

Mooie, nieuwe, grappige woorden. Ooit was het woord ‘tokkie’ zo’n woord. Op de Vakantiebeurs begin dit jaar dacht ik een touroperator tegen het lijf te zijn gelopen waarvan ik dacht: ‘Zo, die hebben in ieder geval een duidelijke doelgroep.’ De naam van deze partij? Tokkies Travel. Maar nee, zij richten zich niet op de doelgroep van het ooit zo bekende televisieprogramma ‘De Tokkies’ dat bij menig boomer nog wel de nodige herinneringen oproept.

De tok-tokkie is een kever die voorkomt in de woestijn van Namibië. Naar verluidt is het een van de snelste keversoorten, vanwege zijn vermogen om lange afstanden met grote snelheid over het brandende woestijnzand te lopen. Het is zo ongeveer de reden waarom er voor de naam ‘Tokkies Travel’ is gekozen, want het bedrijf is er trots op dat het zich weet aan te passen en te reageren op behoeften met keverachtige snelheid. OK boomer.

Ga ik in januari op de Vakantiebeurs een reisorganisatie tegenkomen met de naam ‘Boomer Travel’? Jullie hebben ze (bijna) allemaal in jullie klantenkring. De mensen die foto’s maken met hun vinger voor de lens, die zelf half met hun hoofd op selfies staan, ze schrijven sms-jes volledig in hoofdletters, sowieso… sms’en in plaats van WhatsAppen, geen punten en komma’s in berichtjes, verkeerd bedoelde smileys en je ziet ze heel lang ‘typen’ en uiteindelijk staat er één woord.

Tja, het woord ‘boomer’ klinkt misschien grappig, maar het idee erachter geeft wel serieus stof tot nadenken. Mensen met ‘oude’ opvattingen worden door boomers weggewuifd. Waar de boomers het nu nog voor het zeggen hebben, worden hun ideeën met een korreltje zout genomen. Meer ouderen dan jongeren zijn voor zwarte piet. OK boomer. Meer ouderen dan jongeren stemden voor de Brexit. OK boomer. Meer ouderen dan jongeren stemden op Trump. OK boomer.

En ja, de reisbranche? De ‘belegen’ ideeën worden naar mijn mening al volop bediscussieerd. Overigens, fossielen genoeg in de reisbranche, maar wanneer je ze spreekt hebben ze mooie verhalen, dan hoor je pas echt wat zij allemaal al hebben veranderd in positieve zin en de ‘fossielen’ die nog werkzaam zijn in de branche zijn ook wel de mensen die lekker actief zijn en nog steeds met nieuwe ideeën komen. En inderdaad, vandaag hoor je erbij, morgen ben je een ‘boomer’.

‘Boomer’ hét woord van 2019? Laten we de boomers omarmen, luisteren naar hun ideeën en op die ideeën voortborduren! En stort je allemaal op de boomer, want op een dag zijn we het allemaal en het aantal neemt met de dag toe. Dus, ik begon het jaar met het leren van een nieuw woord tijdens de Vakantiebeurs en we sluiten het jaar af met ‘boomer’ als hét woord van 2019. Het woord dat ik begin 2019 leerde op de Vakantiebeurs? Cougar. Spreek uit: cook’er. Zoek maar op. Vast een leuke doelgroep.

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

