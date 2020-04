Van de Wiel (Travelhome): “Vanaf 1 juli gaan we weer lekker op reis”

Perry van de Wiel (Directeur Travelhome) riep een paar dagen voordat president Trump het inreisverbod oplegde dat het bedrijf het beste boekingsjaar ooit zou gaan halen. Niet wetende dat Travelhome een paar dagen later honderden mensen van overal ter wereld moest terughalen. TravelPro sprak met Van de Wiel.

Hoe heb je de weken hiervoor beleefd?

“Hectisch. Maar we hebben vaker voor hete vuren gestaan, zoals 9/11. Die ramp had overigens meer impact op ons. Het was voor ons de eerste, we waren destijds nog niet veel gewend, nog geen lid van het calamiteitenfonds en hadden een paar honderd klanten in Amerika. Dat was behoorlijk heftig, gelukkig zijn we er redelijk goed doorheen gekomen. We hebben ook nog de Golfoorlog gehad en dan nu de coronacrisis. Toen Trump besloot een inreisverbod op te leggen, was dat wel even slikken. Ik verwachtte niet dat veel landen zo snel zouden volgen. Ondanks dat we al wat rampen hebben overleefd, is deze crisis toch anders omdat het wereldwijd is en nu moesten we klanten van overal ter wereld terughalen. Daardoor beseften we dat we in de loop van de tijd een groot bedrijf zijn geworden waardoor we toch schrokken van de grote aantallen die onderweg waren.”

Waar heb je de grootste problemen ondervonden?

“In Nieuw-Zeeland. Op dit moment (7 april, red.) zitten daar nog zeventien klanten. Gisteren zijn er vier vertrokken via Kuala Lumpur naar Amsterdam. Ik verwacht dat de rest binnen anderhalve week naar huis komt. Een aantal van deze klanten verblijft in hun camper en een ander deel in andere accommodaties. Het gaat goed met deze mensen, er is gelukkig geen paniek. Ze wachten rustig af, meer kunnen we ook niet doen. Ik ben al blij dat het slechts zeventien mensen zijn, we hebben er de afgelopen weken ontzettend veel teruggehaald uit Amerika.”

Werd je verrast door de beslissing van Trump die een inreisverbod oplegde?

“Nogal. Een paar honderd mensen waren net vertrokken naar Amerika, die moesten allemaal weer worden teruggehaald. Het was onduidelijk of airlines nog zouden vliegen. Dat heeft behoorlijk veel geld gekost. Veel mensen werden omgeboekt op een andere luchtvaarmaatschappij. Die schade zijn we nu aan het opvegen, dat hoort er helaas allemaal bij.”

Maak je je al zorgen over het voortbestaan van het bedrijf?

“Het fijne is als je al zolang bestaat als wij doen (1986, red.) je door de wol bent geverfd. Ik ben ervan overtuigd dat je een onderneming moet runnen ervanuit gaande dat je een jaar lang geen inkomsten hebt. Je moet altijd een jaar hebben om te overleven. Dat heb ik altijd gehad, ook toen we verkocht werden aan de ANWB. Natuurlijk hang ik tijdens deze crisis geen slingers op, maar met de NOW-regeling en de voucher, moet het wel lukken.”

Begin maart vertelde je dat het beste boekingsjaar ooit in zicht is. Hoe zit nu?

“Wat betreft omzet waren we er al bijna, daar gaat nu natuurlijk wel iets van af. Maar daardoor is het voor ons ook wat gemakkelijker praten. Het merendeel van campervakantieboekingen voor intercontinentale bestemmingen worden tussen september en januari gemaakt, in de periode voordat het coronavirus zich echt manifesteerde. Zelfs de periode tussen de Vakantiebeurs en eind januari waren hoogtijdagen voor ons. Maar nogmaals, ik verwacht dat we vanaf 1 juli weer lekker op reis kunnen gaan. Ik kan me haast niet voorstellen dat de regering de intelligente lockdown, waarin we zitten, na 28 april op dezelfde manier gaat verlengen. Ze gaan de teugels laten vieren. Mensen houden dit niet veel langer vol. Ze willen eruit. Lekker op reis.”

Eind goed al goed, voor zover mogelijk dan?

“Nou, ik maak me wel zorgen over de gereduceerde vluchtcapaciteit voor komende zomer naar Amerika. Deze mensen moeten we straks ook omboeken en dat kost ons veel werk. We zijn erg afhankelijk van vliegtuigmaatschappijen.”

