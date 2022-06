Van der Heijden bij Op1, Oostdam en Kok bij Humberto

Deel dit artikel

De perikelen rondom Schiphol staan deze dagen volop in de schijnwerpers. In de talkshows van vanavond schuiven diverse reisbranchevertegenwoordigers aan. Steven van der Heijden (Corendon) schuift aan bij Op1 (22.12 uur, Nederland 1), Frank Oostdam (ANVR) en Petra Kok (TUI) zitten bij Humberto aan tafel (22.08 uur, RTL 4).

Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties laten weten deze zomer een maximum te moeten stellen aan het aantal reizigers dat per dag kan vertrekken vanaf de luchthaven. Het maximum aantal vertrekkende reizigers dat Schiphol kan faciliteren verschilt per dag en loopt op tot 67.500 op de drukste dagen in juli en tot 72.500 in augustus. Zonder ingrijpen zouden er onhanteerbare wachtrijen ontstaan en zouden veel reizigers hun vlucht missen. Dat zorgt voor onveilige situaties voor reizigers en medewerkers.

Travelpro was vanavond aanwezig bij de persconferentie op Schiphol. Kijk hier de livestream terug.

Author Arjen Lutgendorff