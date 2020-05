Van der Heijden (Corendon): “Terugbetaling gaat never nooit gebeuren”

“Die terugbetaling gaat never nooit gebeuren. We kunnen het ons gewoon niet permitteren”, dat heeft Steven van der Heijden (CEO Corendon) laten weten als reactie op de Europese Commissie dat vandaag een plan presenteerde om het Europese toerisme weer op gang te brengen en daarin onder meer liet weten dat consumenten recht hebben op geld terug wanneer zij dat willen. De commissie benadrukte ook dat zowel reissector als consument uiteindelijk meer gebaat zijn bij acceptatie van vouchers door de consument.

“De Europese Commissie heeft formeel gelijk en we zijn er zelf ook duidelijk over geweest, ja wat wij doen is in strijd met de wet, maar we kunnen eenvoudigweg niet anders”, zo laat Van der Heijden weten aan het Algemeen Dagblad. De CEO die deze week nog in het nieuws was in verband met de plannen voor coronavrije vakanties in Turkije, liet aan de krant weten dat de touroperator het zich helemaal niet kan permitteren. Ondertussen zijn er door Corendon zo’n 141.000 vouchers uitgegeven met een waarde van € 60 miljoen. Tegenover Trouw liet Van der Heijden weten: “Op de 140.000 klanten van wie de reis is geannuleerd hebben we welgeteld één dagvaarding ontvangen van een reiziger die zijn geld terug wil.”

De ANVR reageerde kritisch op de aanbevelingen van de Europese Commissie, maar is wel positief over het feit dat de EU achter de uitgifte van een voucher staat. De brancheorganisatie juicht het toe dat de Europese Commissie ook een effectieve bescherming wil voor de consument als deze een, tot op heden ongedekte, luchtvaartvoucher ontvangt, maar vindt het jammer dat de door haar uitgegeven SGR-voucher slechts als optie wordt genoemd. Ook de ANVR benadrukt dat het financieel onhaalbaar is om alle consumenten terug te betalen. Tegenover diverse media wordt benadrukt dat wanneer iedereen zijn reissom terugeist, de volledige reisbranche omvalt en 20.000 mensen op straat staan.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.