Van der Waard: “Minder praten, sneller vaccineren”

Deze week werd de Partij voor de Vakantie gelanceerd. Een initiatief vanuit de reisbranche om het kabinet op te roepen om de Nederlandse reiziger duidelijkheid te geven wanneer we weer op vakantie kunnen. Ook Erik van der Waard (voorzitter DTA) staat op de symbolische kieslijst.

Van der Waard: “Ik ben van mening dat we alles moeten oppakken en omarmen wat de branche onder de aandacht brengt van de dames en heren in Den Haag. Mijn handen jeuken wat dat betreft al maanden. Dus ik heb niet getwijfeld om aan te haken. Uiteindelijk zijn we alleen geholpen met vaccineren, sneltesten en grenzen die weer open zijn. Voor de rest is deze actie een kwestie van aandacht vragen en begrip kweken.”

Sneller vaccineren

Van der Waard heeft wel het idee dat de situatie in de reisbranche langzaamaan begint door te dringen in Den Haag. “Maar als je ziet dat we een jaar lang amper zijn genoemd en niet op het netvlies stonden, lijkt mij een wake-up call geen overbodige luxe. Ik zou willen dat de politiek zo helder en duidelijk communiceerde over de verkiezingsplannen als de PvdV. Geen loze beloftes, duidelijke taal met realistische en haalbare doelen. Bovendien sluiten we op voorhand geen enkele partij uit. Dus zeer democratisch ook nog eens. De persconferentie van afgelopen maandag vond ik teleurstellend en veel van hetzelfde. Doch, we zijn een keer of vier genoemd, dus er is sprake van een kleine positieve wending. Toch zou ik het liefst willen dat ze wat minder gaan praten en wat sneller gaan vaccineren.”

Unaniem positief

Ook klanten beginnen al te reageren op het initiatief. “De reacties zijn echt enorm en vrijwel unaniem positief. Veel mensen denken zelfs dat we echt op de kieslijst komen. Ik denk zelfs dat we landelijk een aanzienlijk aantal stemmen gehaald zouden hebben.”

