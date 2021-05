Van Deursen (Prijsvrij) positief over doorstart: “We willen d-reizen in ere herstellen”

“Wij gaan voor een volledige doorstart en gaan niet achter individuele winkels aan. Alles gaat bij ons via de curatoren, want het is het netst om op deze manier een gezonde doorstart te realiseren. Het ziet er op dit moment allemaal goed uit”, dat laat Marc van Deursen (directeur Prijsvrij) in een interview met TravelPro weten.

“Het contact met de curatoren is heel goed. Dat zegt misschien genoeg. Ik weet van de curatoren dat wij exclusief in dit traject zitten. Ik vond het wel zo chique om aan de familie Van den Broek te laten weten welke plannen wij hebben met d-reizen, want toen ik mijn carrière in de reissector startte waren zij één van de eerste klanten. We hebben hen laten weten dat het onze intentie is om het merk in ere te herstellen”, aldus Van Deursen. “We zijn nu aanbeland in de due diligence fase (boekenonderzoek, juistheid van de aan koper gepresenteerde informatie, red.) en uiteindelijk hopen we dat er een gezonde doorstart kan komen.” Lees het volledige interview met Van Deursen in TravelPro #18 die vandaag is verschenen.

