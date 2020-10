Van Dongen (DJI): “We zijn een nieuwe weg ingeslagen”

De Jong Intra Vakanties heeft, net als veel andere reisorganisaties, ook voor lastige keuzes gestaan. “Maar nog altijd is het team positief”, aldus de commercieel directeur Coby van Dongen. “We zijn een nieuwe weg ingeslagen, waarbij de Jong Intra Vakanties in afgeslankte vorm volgens een nieuwe structuur te werk gaat. Er zijn nog veel hobbels die we moeten nemen de komende tijd, maar straks staan we klaar om onze klanten te adviseren, waarbij service, betrouwbaarheid en flexibiliteit hoog in het vaandel staan.”

Van Dongen: “Zodra dat moment er is, worden ook verrassende vakantiemagazines uitgebracht. Prachtige magazines die menigeen zal doen verlangen naar een welverdiende vakantie. Tot die tijd behoudt de reisorganisatie de huidige zomerbrochures 2020. Deze zijn door alle omstandigheden nagenoeg onaangetast. In het kader van kosten en duurzaamheid is het doodzonde om deze te laten vernietigen. Dit betekent dat de huidige brochures (behalve de brochures Excursie- en Rondreizen 2020 en Riviercruises 2020) geldig blijven in 2021. Het aanbod blijft grotendeels hetzelfde en de actuele prijzen zijn online en in ons boekingssysteem vermeld. De brochures Excursie- en Rondreizen 2021 en Riviercruises 2021 worden eind november verwacht. Deze worden wel opnieuw uitgebracht, omdat we in deze gidsen met prijstabellen en vertrekdata werken. Op dit moment is het afwachten per wanneer we weer kunnen gaan reizen. Dat onze klanten gaan reizen is een feit. Dat hebben we gemerkt op het moment dat de bestemmingen op geel kleurden en een kleine run op last minute boekingen op gang kwam. Dit verwachten we straks ook, zodra het weer kan en mag.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.