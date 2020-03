Van Eijk: “Met z’n allen kunnen we een standpunt maken”

“Eén zzp’er komt niet aan tafel van een praatprogramma, maar met z’n allen kunnen we wel een standpunt maken dat we niet mogen worden vergeten”, dat zegt Fred van Eijk (MD & Founder Travel Counsellors Nederland en België) tegen TravelPro.

“Ik zou de branche willen oproepen om zich sterk te maken voor het voortbestaan van een zelfstandige reisprofessional. KLM en Corendon zien we regelmatig aanschuiven bij allerlei praatprogramma’s en dat is hartstikke goed, want zij praten ook namens de gehele branche. Maar een zelfstandige wordt daarvoor niet zo snel uitgenodigd. Ik denk dat het belangrijk is dat wij samen heel hard roepen om de aandacht en de ondersteuning van de overheid. Die moet er namelijk echt komen, zeker en vooral voor zelfstandigen. Er is nu ook een petitie die rondgaat om zzp’ers te ondersteunen, dat is erg goed en ontzettend belangrijk.”

We zitten ook wel in een absurde tijd…

Van Eijk: “Het zijn uiteraard zware tijden, zoals het voor iedereen is, zowel individueel als op ondernemersgebied. Gelukkig zijn we de strijd sterk ingegaan, we stonden er eind februari erg goed voor in Nederland en België, maar ook wereldwijd als groep. Daarnaast hebben we de laatste 25 jaar een sterke buffer opgebouwd. Het uitzonderlijke aan ons businessmodel is dat het een is met relatief lage kosten. We hebben geen leasecontracten met airlines of grote hotelcontracten die garantieverplichtingen hebben en noem maar op. Maar dat wil niet zeggen dat het nu een uitzonderlijke situatie is.”

Werken de leveranciers een beetje mee, zijn ze coulant?

“Over het algemeen wel. Dat is heel fijn. Het zijn vaak partners waar we al enige tijd heel nauw mee samenwerken. Daar doen we ook echt een beroep op. Maar dan nog zijn er kosten voor de onderneming op het gebied van restitutie die we niet altijd kunnen verhalen op leveranciers. Dat is heel triest, maar dit komt niet op de schouders van onze zra’s maar dragen wij dit als onderneming. We zijn trots op dat we dit voor hen kunnen doen, maar leuk is natuurlijk anders.”

Hebben jullie iets van een ‘noodfonds/regeling’ voor zra’s die in de financiële problemen komen?

“Ik kan daar nu nog niets over zeggen, wel dat we in voorbereiding zijn om plannen uit te rollen. Dat wordt later deze week gecommuniceerd.”

Het corona-voucher is in het leven geroepen. Wat vind je daarvan?

“Ik vind het een goed initiatief. Het is ook goed om te ervaren dat klanten hier over het algemeen positief op reageren. Uiteraard de zra’s zelf ook, dit komt ten goede van het behoud van hun onderneming. We staan continu met elkaar in contact en dat is ook erg fijn.”

Want je kan beter uitstellen, dan annuleren natuurlijk…

“Dat klopt. Dit is ook ons motto. Daar wordt door klanten in grote getalen gehoor aangegeven. Het is veel werk, voor onze operationele afdeling een zware last en ook voor onze Travel Counsellors die zonder inkomsten het nog nooit zo druk hebben gehad. Dat is een zure appel, waar we doorheen moeten. Deze corona-crisis laat wel zien dat persoonlijk contact en advies met klanten, bereikbaarheid en begeleiding erg belangrijk is. Veel klanten zijn nog op reis, willen terug en weten niet wat ze moeten doen. Lezen berichten of krijgen die doorgestuurd van familieleden en weten zelf niet wat te doen, ook dan staan onze Travel Counsellors voor hen klaar. Hiermee wordt het belang, onder hele trieste omstandigheden, nogmaals aangeduid.”

Nog even over zzp’er, dan zegt minister Wiebes ook nog eens dat een vrijwillige keuze voor deze ondernemersvorm – met bijkomend ondernemersrisico – betekent dat de overheid niet zal bijspringen, nu het coronavirus tot flinke ontwrichting leidt…

“Dat was nogal kort door de bocht en een onhandige woordkeuze van hem. Maar Mona Keijzer (staatssecretaris) was daarentegen wel duidelijk en hoopgevend.”

