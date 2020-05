Van Eijk (Travel Counsellors): “Klanten hebben meer dan ooit persoonlijk advies nodig”

Uit een onderzoek van MoneySavingExpert.com waarin 27.000 consumenten uit het Verenigd Koninkrijk werd gevraagd om een cijfer en feedback te geven over hun ervaring met reisondernemingen in tijden van COVID-19, scoorde Travel Counsellors met een rapportcijfer van 9.1 het hoogste van alle reisbedrijven. Een opsteker voor alle Travel Counsellors in deze moeilijke tijd.

Alhoewel dit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk is uitgevoerd, is het zeker ook een groot compliment voor de Nederlands-Belgische onderneming die exact op dezelfde manier door deze crisis heen navigeert. Oprichter en Managing Director Nederland & België, Fred van Eijk: “Dit is zeker een opsteker voor alle Travel Counsellors wereldwijd. De procedures en persoonlijke aandacht is overal hetzelfde en de professionele backoffice is echt een gezamenlijke steunpilaar voor alle Travel Counsellors ondernemingen en ondernemers. Het mooiste van dit resultaat vind ik, dat het aangeeft hoe gewaardeerd een persoonlijk reisadviseur wordt en hoe goed deze ondernemers functioneren, ook in een tijd van crisis. Dat belooft veel goeds voor de toekomst, vooral wanneer er onder aangepaste omstandigheden weer gereisd kan worden. Klanten zullen dan meer dan ooit persoonlijk advies nodig hebben en uit dit onderzoek blijkt ook dat ze dit zeer hoog waarderen. Persoonlijke aandacht is alles.”

Zware tijden

Travel Counsellors CEO, Steve Byrne: “Ik ben ontzettend trots op de Travel Counsellors community dat we deze eerste plek hebben behaald. Het zijn zware tijden voor de reisbranche en het is voor onze Travel Counsellors heel moeilijk om iedere dag weer gesprekken te moeten voeren met klanten om ze te vertellen dat de vakantie waar ze zo naar uitkeken helaas niet door kan gaan. Elke klant en elke boeking is met de grootste zorg behandeld, ‘duty of care’ zit in ons DNA en klaarstaan voor onze klanten staat altijd centraal. We zijn toegewijd om onze Travel Counsellors zo goed mogelijk te blijven ondersteunen zodat zij in zo nauw mogelijk contact kunnen blijven met hun klanten. Om er voor ze te zijn in deze uitzonderlijke tijd, ze te adviseren en voor ze klaar te staan als ze weer in de gelegenheid zijn om te reizen.”

