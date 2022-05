Van Haga (BVNL) eist aftreden van Schiphol-directeur Benschop

Deel dit artikel

Wybren van Haga (BVNL) zal komende week bij het luchtvaartdebat in de Tweede Kamer aandringen op het vertrek van Schiphol-directeur Dick Benschop. De aanhoudende chaos op Schiphol is onaanvaardbaar, dat schrijft de partij op haar website.

“Het is onbegrijpelijk dat Benschop de afgelopen weken meerdere keren het land verliet, terwijl het chaos troef is op de luchthaven. Wel luxe dineren op een gala-avond in Washington, het World Economic Forum in Davos en de jaarlijkse meeting van VNO-NCW, maar niets doen aan de enorme rijen en de gevaarlijke situaties op Schiphol. Dat kan natuurlijk niet”, aldus Van Haga, die vindt dat de Schiphol-directeur per direct de laan uitgestuurd moet worden.

Eerder deze week pleitte BVNL opnieuw voor inzet van het leger op Schiphol. Ook wil Van Haga weten wat er is gedaan aan werving van personeel en het verhogen van het minimumloon. “Schiphol is van nationaal belang. Het is volstrekt onaanvaardbaar dat onze luchthaven door dit soort wanbeleid de vernieling in wordt geholpen. Het leger kan de broodnodige handjes bieden bij de controleposten waar mensen nu soms vijf uur in de rij stonden voordat ze er doorheen waren. En ook bij de bagagebanden kan het leger een tijdelijke oplossing bieden.”

BVNL wil ook weten wat er de afgelopen maand is gedaan aan werving van personeel. “Hoeveel bijstandscliënten zijn aan het werk geholpen? Nederland telt 300.000 werklozen, waarvan een aanzienlijk deel uitstekend gekoppeld zou kunnen worden aan sectoren die kampen met personeelstekorten. En hoe zit het met het verhogen van het loon van de bagagisten en het beveiligingspersoneel, zodat werken bij de luchthaven aantrekkelijker wordt? Dat er nog altijd geen oplossing gevonden is, terwijl de zomervakantie bovendien voor de deur staat, is wat BVNL betreft onacceptabel. Dit kan niet zonder consequenties blijven.”

