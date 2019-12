Van kerst naar 2020

Het zijn vaak vreemde dagen tussen kerst en Oud en Nieuw. Ik vind het altijd een soort ‘niemandsland’. De één moet werken, de ander is vrij. Ga je overstappen naar een andere zorgverzekering, wordt het vuilnis eigenlijk wel opgehaald en zijn de winkels nu wel of niet open? De Britse stand-up comedian Michael McIntyre hield er een grappig verhaal over. Overigens echt een aanrader, deze komiek! Voor de duidelijkheid: het Support Team van EURAM is normaal bereikbaar en op onze website kun je uiteraard 24/7 terecht voor het creëren van geweldige rondreizen.

Deze laatste dagen van het jaar zijn ook altijd een goed moment voor reflectie. Wat heb ik bereikt, wat waren de hoogte- en dieptepunten? Als ik twee hoogtepunten mag noemen dan zijn dat in ieder geval het winnen van de Innovatie Award tijdens het Reisgala en de succesvolle lancering van onze Premium Features. Persoonlijk maakte ik mooie reizen naar Portugal, Spanje en Italië, niet geheel toevallig bestemmingen van EURAM en heb ik genoten van de Winnaarsreis naar North en South Dakota, samen met acht enthousiaste reisprofessionals.

Dieptepunten waren er helaas ook. Aanslagen en ongelukken die invloed hadden op het veiligheidsgevoel van klanten, de (begrijpelijke) protesten van de afgelopen maanden wat niet meehelpt bij het consumentenvertrouwen en niet in de laatste plaats het faillissement van Thomas Cook. Triest dat veel leveranciers op de bestemmingen er de gevolgen van moeten dragen en dat zoveel collega’s hun baan hebben verloren. Ik hoop voor hen op een beter jaar in 2020!

In deze dagen kijk ik ook graag vooruit en maken mijn collega Vincent Hekkert en ik plannen voor 2020. Het wordt een boeiend jaar! We trappen af op de Vakdag waar EURAM wederom een stand heeft in het Brand USA Paviljoen in hal 11. Bovendien geeft Vincent tijdens de Vakdag twee, niet-te-missen workshops over ultieme branding. Meer informatie vind je op de Facebook pagina van EURAM Nederland.

Ik hoop jullie in het nieuwe jaar weer diverse nieuwe mogelijkheden van onze website te kunnen laten zien. Ben je nog niet bekend met onze website of wil je een refresher training, mail mij dan op danielle.goedkoop@euram.eu.

Ik wens jullie allemaal een heel gelukkig en gezond 2020!

Danielle Goedkoop

(Business Development Manager bij EURAM)

