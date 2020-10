Van Verre oogst lof voor voortzetting retailtak Tenzing

Het initiatief van Van Verre Reizen om de retailtak van Tenzing Travel voort te zetten onder de merknaam Special Traffic is door veel reisagenten met enthousiasme ontvangen. ‘Wat een mooi nieuws’ en ‘hopelijk zetten ze de goede kwaliteit voort’, klinkt het in de reacties via onder andere Facebook.

Van Verre Reizen maakte deze week bekend de retailtak van Tenzing Travel te gaan voortzetten onder de voormalige merknaam Special Traffic. Travelnauts, dat eind augustus Tenzing Travel kocht na het faillissement, gaat zich met de merknaam Tenzing Travel op de directe klant richten. Van Verre Reizen toonde vanaf het begin serieuze interesse bij de curator voor overname van het volledige Tenzing Travel. Zoals bekend werd Tenzing Travel uiteindelijk gekocht door de eigenaar van Travelnauts, specialist in bijzondere vakanties met kinderen.

Aangezien de kracht van Travelnauts in het directe kanaal zit, zijn er snel na de overname van Tenzing Travel gesprekken met Van Verre in gang gezet om de succesvolle retailtak van het merk te waarborgen. Van Verre, specialist in verre reizen en opgericht in 2000, was de afgelopen anderhalf jaar juist bezig ook via de retail (B2B) te gaan verkopen. Hiervoor was Chris Freitag aangetrokken, die als senior manager product & sales het B2B-segment ging ontwikkelen. Freitag heeft meer dan 20 jaar, tot 2018, in diverse functies voor het oude Tenzing Travel/Kuoni/Special Traffic gewerkt. Van Verre Reizen heeft nu de naam Special Traffic overgenomen, maar ook content en de retailcontacten. Special Traffic is een verre voorloper van Tenzing. Veel agenten hebben het label nog verkocht. De naam Special Traffic zat nog in de boedel van het oude Tenzing Travel.

“We zijn heel blij dat wij de kans kregen de kans om de naam Special Traffic, dus eigenlijk de retailtak van Tenzing Travel, over te nemen. Ik zie veel toekomst in de retail en heb veel vertrouwen in het retailkanaal”, zegt Chris Freitag. “Zeker na de coronacrisis hebben consumenten behoefte aan iemand die ze kennen en die ze vertrouwen. Je ziet ook dat de retail zich ontwikkelt en dat er steeds meer behoefte aan specialisme in verre reizen ontstaat.” Freitag gaat nu het merk Special Traffic nieuw leven inblazen. Hij doet dat samen met Jurriaan Nijman, directeur van Van Verre. De aankomende weken zullen zij Special Traffic tot een puur retailmerk voor verre reizen ombouwen en klaar maken voor de verkoop aan de Nederlandse reisagenten.



Er is bewust gekozen voor het verdergaan onder een andere naam (Special Traffic), zodat Travelnauts een eigen weg kan inslaan op de directe markt met Tenzing Travel. Het startpunt van beiden merken zal hetzelfde zijn. De website en de look & feel zullen in beginsel gelijk zijn. Van daaruit gaan beide merken zich individueel verder ontwikkelen. Freitag zegt blij te zijn dat er voor retailklanten van Tenzing Travel nu duidelijkheid is over de toekomst van het populaire merk. Oude boekingen zijn niet mee overgenomen en liggen allemaal bij de curator. “Voor geplande reizen na 1 januari die door de curator zijn geannuleerd, staat het team van Special Traffic/Van Verre per direct klaar om te helpen met het regelen van nieuwe boekingen onder extreem flexibele voorwaarden.” Simone Jansen, directeur van Travelnauts, zegt ‘blij en trots’ te zijn dat zij voor de retail een goede en betrouwbare partner in Van Verre heeft kunnen vinden. “Mooi dat de retailactiviteiten onder het sterke retail-merk van vroeger Special Traffic wordt voortgezet, het bedrijf waar Chris Freitag en ik ooit zijn gestart. De reisagenten kunnen met vertrouwen al hun boekingen bij hen onderbrengen.”

