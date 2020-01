Van Verre zoekt Reisspecialist Zuid-Amerika (32 – 39 uur per week)

Gaat je hart sneller kloppen van reizen en wil je je enthousiasme over Zuid-Amerika graag overbrengen aan toekomstige klanten? In de functie van reisspecialist Zuid-Amerika ben je verantwoordelijk voor het traject van aanvraag tot en met de reis van de klant.

Wij bieden op dit moment reizen op maat aan door Argentinië, Chili, Peru, Bolivia, Panama en Nicaragua. We zijn op zoek naar een collega die met name kennis heeft van Argentinië en Peru.

Als reisspecialist heb je vaak zelf verschillende verre reizen gemaakt. Je vindt leuk om je ervaringen te delen met toekomstige reizigers en helpt ze bij het samenstellen van een droomreis. Telefonisch bespreek je de gewenste reisonderdelen. Zijn alle reiswensen duidelijk, dan ga je aan de slag met een passend reisvoorstel. Je werkt de aanvraag uit en na boeking reserveer je de reisonderdelen bij onze lokale agenten. Zijn alle bevestigingen binnen dan zorg je voor de reisbescheiden. Wanneer de klant terugkomt vind je het leuk om de ervaringen van de klant te horen!

Jij, in het kort:

– Passie voor reizen

– Kennis van Zuid-Amerika (Argentinië en Peru)

– Je kunt je goed inleven in de wensen van toekomstige reizigers

– Verkoopervaring (bij een reisbureau en/of touroperator is een pré)

– Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk

– Je bent commercieel ingesteld en wordt blij van het bieden van persoonlijke service

Wie is Van Verre en waar kom je te werken?

Omdat we uitbreiden zijn we op zoek naar nieuwe collega die ons Latijns Amerika-team komt versterken. We zijn een groeiende reisorganisatie die net een stapje verder gaat. Zo stellen we reizen samen waarin alles mogelijk is, vinden we persoonlijk contact, zowel op reis als met elkaar heel belangrijk en zijn we volop bezig met (persoonlijke) ontwikkelingen.

We zijn gek op reizen en helpen aankomende reizigers graag op weg. Dit doen we vanuit het voormalige stadhuis van Monnickendam, dichtbij Amsterdam (20 minuten met de bus).

Wat bieden wij:

– Een team van gezellige en reislustige collega’s

– Werken met een fantastisch product in een groeiende reisorganisatie

– Reizen met korting naar onze bestemmingen

– Op z’n tijd een borrel, BBQ en uitje met collega’s

– Ruimte voor persoonlijke groei

– Salaris is afhankelijk van ervaring en achtergrond, boven cao-niveau

Enthousiast? Kijk ook op www.vanverre.nl voor meer informatie en inspiratie. Je kunt je motivatiebrief en cv sturen naar kim@vanverre.nl. Heb je nog vragen, dan kun ook bellen: 0299-475083

