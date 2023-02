Van Verre zoekt specialist Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië

Deel dit artikel

Wij zijn op zoek naar een Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië specialist.

Ben jij net als wij gek op reizen en vind je het leuk om jouw ervaringen te delen met toekomstige reizigers? Wij komen heel graag in contact met je. De onderstaande vacature hebben we momenteel open staan:

Reisspecialist Latijns-Amerika

Reisspecialist Zuidoost-Azië

Wat ga je als reisspecialist bij Van Verre doen?

Als reisspecialist heb je zelf verschillende verre reizen gemaakt naar Latijns-Amerika of Zuidoost-Azië. Met jouw kennis van de bestemming(en) en jouw enthousiasme help je onze klanten hun droomreis te realiseren. Telefonisch bespreek je de gewenste reisonderdelen. Zijn alle reiswensen duidelijk, dan ga je aan de slag met een passend reisvoorstel. Je werkt de aanvraag uit en na boeking reserveer je de reisonderdelen bij onze lokale agenten. Zijn alle bevestigingen binnen, dan zorg je voor de reisbescheiden. En als jouw klant weer thuis is, ben je nieuwsgierig om zijn belevenissen en ervaringen uit eerste hand te horen!

Met jouw kennis help je ook om ons product verder te brengen. Naast de verkoopwerkzaamheden houd je je, samen met je collega’s, namelijk ook inhoudelijk met het product van “jouw bestemming” bezig. Je zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van de ontwikkelingen in de landen waar jij voor (mede)verantwoordelijk bent. Ook ga je in overleg met onze lokale partners om het aanbod op de bestemming up-to-date te houden en kan je je creativiteit kwijt in het bedenken van nieuwe producten en het schrijven van wervende teksten voor de reizigers van de toekomst.

In onze werkwijze proberen wij altijd nét even dat stapje verder te gaan. We stellen reizen samen waarin alles mogelijk is. Hierin vinden we persoonlijk contact, zowel met de klant als onder elkaar, erg belangrijk. Daarnaast zijn we volop bezig met (persoonlijke) ontwikkelingen.

Jij, in het kort:

Je hebt zelf meerdere reizen naar Zuidoost-Azië of Latijns-Amerika gemaakt en hebt een passie voor reizen!

Verkoopervaring bij een touroperator (of reisbureau) is een pré Je kunt je goed inleven in de wensen van toekomstige reizigers

Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk

Je bent commercieel ingesteld en wordt blij van het bieden van persoonlijke service

Ervaring in het contact met lokale agenten op de bestemmingen is een pré

Wat bieden wij:

Een afwisselende functie met enthousiaste collega’s in een informele en fijne werksfeer

Een contract voor 28 uur tot fulltime per week (het aantal uren is bespreekbaar, wat het beste bij je past) en uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd

Het salaris is marktconform, mede gebaseerd op je ervaring

Reizen met korting naar onze bestemmingen

Veel eigen verantwoordelijkheid

Ruimte voor creativiteit, initiatieven en meedenken

Mogelijkheid om (deels) thuis te werken

Een bijzondere werkplek; in het voormalige stadhuis van Monnickendam, een historisch herenhuis uit de 18de eeuw. Dichtbij Amsterdam: vanaf Centraal Station naar Monnickendam: 20 minuten.



Van Verre in een notendop:

Van Verre is uit passie ontstaan en dat voert tot de dag van vandaag de boventoon in ons familiebedrijf! Alle bestemmingen zijn persoonlijk door ons bezocht, kortom: we hebben heel veel kennis in huis. Persoonlijk contact met onze klanten vinden we echt belangrijk. ‘Ken je klant’ is leidend want dan pas kun je een echte reis op maat samenstellen.

Naast Van Verre hebben we in 2021 ook de merken Special Traffic en KidsReizen aan ons portfolio toegevoegd waarmee we ons op de Retail (Special Traffic) en maatwerkreizen voor gezinnen (KidsReizen) richten.

Solliciteren:

Enthousiast? Je kunt je motivatiebrief en cv sturen naar jur@vanverre.nl t.a.v. Jurriaan Nijman. Heb je nog vragen, dan kun je ook bellen naar: 0299-475083

Auteur Tina Bakker