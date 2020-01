Van Verre zoekt Teamcoach Afrika (32 – 39 uur per week)

Zo kan je dag er uit zien: je komt aan op kantoor, begroet je collega’s en schenkt een kop koffie in. Je bekijkt welke reisaanvragen er in het Afrika-team zijn binnengekomen en overlegt met je collega’s wie wat oppakt. Je belt meneer Dijkman, van wie je een interessante aanvraag hebt ontvangen en bespreekt zijn reiswensen. Volgende week loopt de maand af. Hoe staat het met de omzetstand? Gaan jullie de prognose halen deze maand? ’s Middags heb je een 1-op-1 gesprek met een van je teamgenoten. Je komt terug op wat jullie de vorige keer besproken hebben en zorgt ervoor dat je collega met een glimlach het gesprek verlaat.

Je ondersteunt verkoopmanager Chantal en vindt het leuk om met haar te sparren. Ook de weg naar collega’s op andere afdelingen (product, marketing, support) weet je goed te vinden. Loop je in het team tegen iets aan dan maak je dat bespreekbaar en ga je op zoek naar een oplossing.

Als Teamcoach ben je verantwoordelijk voor een goedwerkend team. Met plezier worden mooie maatwerkreizen naar zuidelijk en oostelijk Afrika verkocht. Je optimaliseert de werkprocessen, verdeelt de werkzaamheden en benut de talenten van je teamgenoten. Een groot deel van je tijd ben je bezig met het verkopen van reizen naar Afrika en alles wat daar bij komt kijken. Je werkt de aanvraag uit en na boeking reserveer je de reisonderdelen bij onze lokale agenten. Zijn alle bevestigingen binnen dan zorg je voor de reisbescheiden.

Jij, in het kort:

– Passie voor reizen

– Kennis van zuidelijk en oostelijk Afrika is een pré

– Verkoopervaring bij een reisbureau of touroperator is een must

– Je ziet de grote lijnen en stelt duidelijke prioriteiten

– Je houdt het hoofd koel in tijden van drukte

– Bent geïnteresseerd in de ander en kunt je inleven

– Hebt het talent anderen te enthousiasmeren en verder te brengen

– Ervaring met leidinggeven / coaching is zeer welkom

– Je bent commercieel ingesteld en wordt blij van het bieden van persoonlijke service

Wie is Van Verre en waar kom je te werken?



Omdat we uitbreiden zijn we op zoek naar nieuwe collega die ons Afrika-team komt versterken. We zijn een groeiende reisorganisatie en stellen reizen samen waarin alles mogelijk is. Persoonlijk contact vinden we heel belangrijk, zowel met onze klanten als met elkaar.



We zijn gek op reizen en helpen aankomende reizigers graag op weg. Dit doen we vanuit het voormalige stadhuis van Monnickendam, dichtbij Amsterdam (20 minuten met de bus).

Wat bieden wij:

– Een team van gezellige en reislustige collega’s

– Werken met een fantastisch product in een groeiende reisorganisatie

– Reizen met korting naar onze bestemmingen

– Op z’n tijd een borrel, BBQ en uitje met collega’s

– Salaris is afhankelijk van ervaring en achtergrond, boven cao-niveau



Enthousiast? Kijk ook op www.vanverre.nl voor meer informatie en inspiratie. Je kunt je motivatiebrief en C.V. sturen naar kim@vanverre.nl. Heb je een vraag, dan kun je me ook bellen: 0299-475083

