Vanaf 1 januari 2021 wordt de consumentenbijdrage opnieuw ingevoerd

Vanaf 1 januari 2021 wordt er een consumentenbijdrage van € 5 per persoon ingevoerd. Dat is op de ledenvergadering van de ANVR gemeld door SGR/SGRZ/CF. Over de bijdrage wordt geen commissie/provisie betaald aan een reisonderneming.

SGR-deelnemers hebben gisteren een brief ontvangen, waarin dit initiatief wordt aangekondigd. Deze bijdrage is overigens niet voor de voucherbank, maar vanwege het feit dat er meer faillissementen met hoger schades zullen ontstaan doordat covid-19-vouchers onder de dekking van SGR zijn gebracht. Hiervoor is reeds eerder door SGR een faciliteit van de Nederlandse Staat ontvangen, maar om zeker te zijn dat ook in de toekomst aan de garantieverplichtingen kan worden voldaan, wordt deze heffing ingevoerd.

Over de details van de consumentenbijdrage volgt binnenkort een uitgebreid bericht van SGR. ​Deze consumentenbijdrage is niet nieuw, maar werd in 1983 ingevoerd en in 1999 weer afgeschaft toen er voldoende eigen vermogen was opgebouwd.



© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.