Vanaf 3 maart aanpassingen in het testbeleid reizen

“Vanaf 3 maart worden meer coronatesten toegestaan. Nu is er de PCR-test. Dit is een zogenaamde NAAT-test. Naast de PCR-test, zijn er nog meer NAAT-testen. Per 3 maart zijn alle NAAT-testen toegestaan. Dus ook de testen onder de namen mPOCT, NAAT, of RT PCR, LAMP en TMA. De PCR-test verplichting wordt dan de NAAT-testverplichting”, dat laat Rijksoverheid weten.

Op dit moment moeten reizigers uit een hoogrisicogebied vanwege corona twee negatieve testuitslagen laten zien als ze naar Nederland reizen. Per 3 maart mag dit ook één negatieve NAAT-test zijn van maximaal twaalf uur oud bij het aan boord gaan.

Sneltest

Nu geldt nog dat reizigers bij het aan boord gaan van het voertuig in het bezit moeten zijn van een negatieve sneltest van maximaal vier uur oud en een negatieve NAAT(PCR)-test die maximaal 72 uur oud is bij aankomst in Nederland. Per 3 maart gaat gelden dat een sneltest niet meer nodig is als reizigers een negatieve NAAT-test van maximaal twaalf uur oud bij het aan boord gaan bij zich hebben.

