VCK zoekt Business Travel Consultant

Wie zijn wij?

VCK Travel is een Nederlands zakenreisbureau met vier kantoren verspreid over het land. Wij zijn een open bedrijf met een eerlijke en duidelijke communicatie naar klanten en medewerkers. Transparantie en integriteit in onze werkwijze staan boven alles, met The Personal Touch als onze basis. Wij willen altijd maatwerk bieden in onze dienstverlening. Het vormt de rode draad in onze organisatie, ook intern.

Door het grote aantal verschillende functies binnen ons bedrijf zijn er volop kansen om jezelf te ontwikkelen. We hebben een goed HR-beleid, dat bijdraagt aan een fijne werkplek. Een jaarlijks kerstfeest, een gezellige BBQ en bij gelegenheid een borrel, zorgen voor een collegiale sfeer. En wil je af en toe thuiswerken? Dat kan bij ons, omdat wij de werk-privé-balans belangrijk vinden.