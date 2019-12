Verdacht pakketje aangetroffen op parkeerterrein P1 Schiphol

De omgeving van de parkeergarage op Schiphol is inmiddels afgezet. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse voor onderzoek.

— Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) December 23, 2019