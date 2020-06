Verduidelijking opstarten toerisme in Griekenland

Afgelopen weekend waren er tegenstrijdige en onduidelijke berichten rondom het opstarten van het toerisme in Griekenland. Het Grieks Verkeersbureau zette de onderstaande tijdlijn in elkaar en geeft antwoord op de meestgestelde vragen.

FASE 1 – TOT 15 JUNI

– Internationale vluchten naar El Venizelos/Athene zijn toegestaan

– Alle bezoekers worden bij aankomst getest en moeten de eerste nacht in een aangewezen hotel overnachten

– Indien de test negatief is dient de bezoeker 7 dagen in zelfquarantaine te blijven

– Indien de test positief is dient de bezoeker, onder toezicht, 14 dagen in quarantaine te blijven

FASE 2 – 15 JUNI TOT 30 JUNI

– Internationale vluchten naar El Venizelos/Athene en Thessaloniki Airport zijn toegestaan.

– Indien je vanuit een luchthaven reist die niet in de EASA-lijst staat (lijst van luchthavens in getroffen gebieden met een hoog risico op overdracht van het virus. Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Maastricht Aachen Airport staan op deze lijst), word je enkel willekeurig getest bij aankomst.

– Indien je wel vanuit een luchthaven reist die op de EASA-lijst staat, word je bij aankomst getest. Een overnachting in een aangewezen hotel is vereist. Indien de test negatief is plaatst de bezoeker zich 7 dagen in zelfquarantaine. Indien de test positief is dient de bezoeker, onder toezicht, 14 dagen in quarantaine te blijven.

FASE 3 – VANAF 1 JULI

– Internationale vluchten naar alle luchthavens in Griekenland zijn toegestaan.

– Bezoekers worden willekeurig getest bij aankomst.

– Bijkomende beperkingen voor bepaalde landen worden later aangekondigd.

AANVULLEND:

– Bezoekers die uit de volgende aangrenzende landen komen: Albanië, Noord-Macedonië en Bulgarije zijn vanaf 15 juni weer toegestaan.

– Deze bezoekers worden willekeurig getest.

– Bezoekers die vanuit ‘de zee’ naar Griekenland komen zijn vanaf 1 juli weer toegestaan.

– Deze bezoekers worden willekeurig getest.

Griekenland behoudt zich in elke fase het recht om al het hierboven genoemde aan te passen indien omstandigheden veranderen.

VEEL GESTELDE VRAGEN:

V: De Europese Commissie heeft de lidstaten aanbevolen om niet-essentiële reizen van derde landen te beperken tot 15 juni 2020. Is dit van toepassing op Griekenland?

A: Ja. Niet-essentiële reizen van derde landen naar Griekenland zijn tot 15 juni 2020 beperkt.

V: Tot 15 juni 2020 moeten alle bezoekers die naar Griekenland komen een verplichte Covid-19-test doen en zij moeten in quarantaine. Geldt dit voor burgers uit alle landen?

A Ja. Alle reizigers, ongeacht de nationaliteit, en inclusief burgers uit de EU en de Schengen-Plus landen, worden getest en in quarantaine geplaatst. Dezelfde regels gelden voor Griekse burgers. Indien de test negatief is moeten bezoekers 7 dagen in zelfquarantaine. Indien de test positief is moeten burgers, onder toezicht, 14 dagen in quarantaine. De maatregelen zijn er om de volksgezondheid te beschermen en gelden voor alle bezoekers. Er wordt niet gediscrimineerd.

V: Zijn er directe commerciële vluchten van internationale bestemmingen naar alle Griekse luchthavens?

A: Tijdens de Covid-19 crisis zijn er directe vluchten geweest vanuit veel Schengen-Plus luchthavens. Tot 15 juni komen internationale vluchten alleen aan op de internationale luchthaven van Athene: El Venizelos. Vanaf 15 juni worden de internationale vluchten naar Thessaloniki Airport hervat. Vanaf 1 juli worden alle internationale vluchten naar alle Griekse luchthavens hervat. Alle binnenlandse vluchten zijn hervat.

V: Wat verandert er op 15 juni 2020?

A: 15 juni is de start van de geleidelijke terugkeer naar normaliteit. Verplichte tests en quarantaine worden beperkt tot reizigers die vanuit luchthavens uit getroffen gebieden komen met een hoog risico op overdracht van Covid-19. Dit is ongeacht nationaliteit en zoals beoordeeld door de EASA. Deze lijst wordt voortdurend bijgewerkt en bezoekers dienen de lijst te raadplegen voordat zij de reis maken. Alle andere reizigers kunnen zonder beperkingen Griekenland binnen. Zij kunnen enkel onderworpen worden aan willekeurige tests.

V: Wat verandert er op 1 juli 2020?

A: Alle bezoekers worden bij aankomst willekeurig getest. Bijkomende beperkingen voor bepaalde landen worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

V: Wordt er een verschil gemaakt tussen direct vliegen of vliegen met een overstap?

A: Nee. Dezelfde regels zijn van toepassing, ongeacht of er een overstap wordt gemaakt.

Lees hier meer over alle maatregelen voor toerisme in Griekenland.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.