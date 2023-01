Vergeet je de Vakantiebeurs Vakdag niet?

Deel dit artikel

Op 11 januari 2023 ben je van harte welkom tijdens de Vakantiebeurs Vakdag. Deze vindt weer als vanouds plaats voor de consumentendagen van de Vakantiebeurs.

Hét netwerkevent in de reisbranche waar kennisdeling, inspiratie en elkaar weer live ontmoeten centraal staan. In de verschillende theaters op de beursvloer worden interessante en kwalitatieve sessies gegeven over onder meer de laatste reistrends. De dag wordt afgesloten met de Vakdagborrel, waarbij netwerken en gezelligheid centraal staan. Ben jij erbij? Registreer je nu via deze link en dan zien we je graag weer in Jaarbeurs, Utrecht!

Author Sharon Evers