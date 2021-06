Verkeersbureau Costa Dorada nieuwe klant Baltus Communications

Het verkeersbureau van Costa Dorada schakelt het toeristisch PR-bureau Baltus Communications in om vanaf juni de promotie op de Nederlandse markt te verzorgen. De streek maakt onderdeel uit van de regio Catalonië en strekt zich uit van Cunit en Calafell in het noorden tot en met het natuurgebied Delta del Elbro in het zuiden.

De 216 kilometer lange kuststrook kenmerkt zich door goudkleurige zandstranden. Populaire steden zijn onder meer Cambrils, Salou, Reus en Tarragona en met meer dan 50 campings trekt de regio veel Nederlandse toeristen – met name families met kinderen, die allen een bezoek aan attractiepark PortAventura bij Salou hoog op de wensenlijst hebben staan. Het achterland kenmerkt zich door pittoreske dorpjes, bergen en wijngaarden. De afstand Utrecht- Tarragona bedraagt bijna 1600km, de luchthaven Reus ligt in het hart van de Costa Dorada. Ryanair vliegt van Eindhoven Airport naar Reus.

Campings

Costa Dorada telt maar liefst 55 campings, waarvan een groot aantal langs de kust ligt, met bijna 65.000 staanplaatsen en ruim 21.000 bungalows en stacaravans vertegenwoordigen ze 40% van het accommodatieaanbod in de regio. 42 procent van de overnachtingen hier komen op konto van buitenlandse toeristen.

Cultuur

Het is niet alleen zon, zand en zee dat hier de klok slaat. Cultuurliefhebbers komen aan hun trekken met de ‘Genius Route’, een rondrit langs musea en verblijfplaatsen van vier wereldberoemde kunstenaars die hier hun voetsporen gezet hebben: architect Gaudi, musicus Casals, kunstschilders Miró en Pablo Picasso. Tarragona is een UNESCO Werelderfgoed en een bijzondere culturele traditie zijn de jaarlijkse ‘Diada Castellera’ – het bouwen van menselijke torens tot soms wel een hoogte van tien personen.

