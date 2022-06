“Verplaats Schiphol-vluchten naar regio: nog veel stikstof- en geluidsruimte in Noord-Nederland”

Deel dit artikel

“Het verkeer dat nu op Schiphol zit, moet meer naar de regioluchthavens. Dan heb je het over vakantie- en vrachtvluchten, dat biedt ook meer economische voordelen voor de regio”, dat heeft Meiltje de Groot (directeur van Groningen Airport Eelde, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Luchthavens en lid van de Raad van Advies Stichting Duurzaam Vliegen) gezegd in het Radio 1-programma Nieuws BV.

“Noord-Nederland heeft nog veel stikstofruimte en weinig problemen met geluidsoverlast. Daarnaast wonen hier relatief weinig mensen. De omstandigheden zijn heel anders dan in Amsterdam. Het verspreiden van lusten en lasten in Nederland kan beter. In Eindhoven hebben ze problemen met stikstof en het vinden van mensen, dat is hier minder. De rest van Nederland moet meer naar Noord-Nederland kijken.”

“Wij hebben nog genoeg ruimte in onze vergunning als het gaat om geluid en stikstof. Je ziet dat mensen steeds liever uit eigen regio op vakantie gaan. Dat is een signaal. Kijk welk deel van de vakantievluchten kan je naar de regio verplaatsen. Ik stimuleer in ieder geval het beeld dat wij echt een rol kunnen spelen in het ontlasten van de problemen op Schiphol, maar ook als het gaat om de bedrijvigheid in de rest van het land. Het blijft overigens belangrijk dat Schiphol Nederland met de rest van de wereld blijft verbinden.”

“Ik begrijp dat er veel zorgen zijn bij vakantiegangers, daarom is de oproep van minister om duidelijkheid te geven goed. Ik heb ook begrip voor de megaclaim die de Consumentenbond onderzoekt. Dat zal nog wel even duren voordat daar duidelijkheid over komt.”

“Het is met betrekking tot de tijd belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid wordt gegeven richting reizigers, maar ook richting ons als luchthaven. Wij weten nog niet hoeveel vluchten wij gaan overnemen. De puzzel moet nog worden gemaakt. We kunnen, omdat die duidelijkheid langer duurt, de eerste week van de zomervakantie al minder vluchten opvangen. Als we het eerder hadden geweten hadden we niet meer vluchten kunnen overnemen.”

Met betrekking tot extra personeel dat moet worden geregeld door regionale luchthavens zegt De Groot: “De verklaring rondom gedrag moet worden afgegeven voor mensen die op de luchthaven werken en dat duurt drie weken. Dat is misschien mogelijk om sneller te krijgen, maar dat is nog afwachten. We zijn met een aantal luchtvaartmaatschappijen in gesprek, maar iedereen wacht op klare wijn vanuit Schiphol. Corendon beweegt bijvoorbeeld richting Rotterdam en het is afwachten wat andere airlines gaan doen. Ik vind zelf dat het goed is als ze kijken naar verplaatsen. Als wij begin volgende week duidelijkheid hebben dan kunnen we dat regelen.”

Author Arjen Lutgendorff