Verplichte coronatest voor Nederlandse reizigers naar Italië

Alle reizigers die vanuit Nederland naar Italië reizen moeten bij aankomst een negatieve COVID-test kunnen overleggen die niet ouder is dan 72 uur vóór aankomst. Reizigers kunnen ook een COVID-test doen bij aankomst op de luchthaven of u kunt zich binnen 48 uur melden bij de lokale GGD. Dat laat het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

Kom je met de auto en heb je geen negatieve COVID-test bij je? Dan moet je je binnen 48 uur na aankomst melden bij de lokale GGD voor een COVID-test. Voor vertrek moet je een zelfverklaring invullen. Deze moet je altijd bij ujehebben. Houd er rekening mee dat bij een positief testresultaat jou en jouw reisgenoten verplicht kunnen worden in quarantaine te gaan, mogelijk op eigen kosten en op een door de lokale GGD aangewezen locatie. Dit kan ook gelden voor nauwe contacten, bijvoorbeeld passagiers die dichtbij een positief geteste reiziger zaten. Enkele reizigers zijn uitgezonderd van de testverplichting, bijvoorbeeld zakenmensen, grenswerkers of reizigers op doorreis.

In heel Italië is het dragen van een mondkapje verplicht in openbare binnenruimtes en in de buitenlucht.

